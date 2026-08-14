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۲۴ مرداد ۱۴۰۵، ۲:۴۶

محبوبی: تصادفات جاده ای در آذربایجان غربی ۳۹ مصدوم و ۲ قربانی گرفت

محبوبی: تصادفات جاده ای در آذربایجان غربی ۳۹ مصدوم و ۲ قربانی گرفت

ارومیه - مدیر عامل هلال احمر آذربایجان غربی از امدادرسانی به ۱۱ حادثه جاده ای در پایان هفته خبر داد و گفت: در این راستا ۳۹ نفر مصدوم و دو نفر فوت کردند.

حمید محبوبی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: آخر هفته جاری ۱۱ حادثه ترافیکی در جاده های استان رخ داد که منجر به مصدومیت ۳۹ نفر و فوت ۲ نفر از هم وطنان شد.

وی افزود: در این عملیات‌ها ۳۶ نیروی امدادی در قالب ۱۳ تیم شرکت کردند و به ۵۰ نفر از حادثه‌دیدگان خدمات‌رسانی شد.

محبوبی گفت: از این تعداد، ۳۹ نفر مصدوم شدند و ۲ نفر نیز جان خود را از دست دادند که پس از رهاسازی توسط خودرو های نجات تحویل عوامل ذی صلاح شدند.

مدیر عامل هلال احمر آذربایجان غربی خاطرنشان کرد: در این مدت، ناوگان خودرویی هلال احمر استان شامل ۱۳ دستگاه آمبولانس، خودرو نجات، خودروهای کمک‌دار سبک در این عملیات‌ها به کار گرفته شد.

کد مطلب 6916646

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