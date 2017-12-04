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۱۳ آذر ۱۳۹۶، ۱۵:۱۷

دوره آموزشی گلبال در شهرکرد برگزار می‌شود

دوره آموزشی گلبال در شهرکرد برگزار می‌شود

شهرکرد- رئیس هیئت نابینایان و کم‌بینایان استان چهارمحال و بختیاری از راه‌اندازی دوره‌های آموزشی و تمرینی گلبال در شهرکرد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان چهارمحال و بختیاری، شهرام آقابابایی گفت: دوره‌های تمرینی و آموزشی رشته گلبال ویژه نابینایان و کم‌بینایان در تمامی رده‌های سنی در شهرکرد برگزار می‌شود.

وی با اشاره به برگزاری لیگ گلبال باشگاهی آقایان و بانوان و همچنین مسابقات قهرمانی این رشته در رده‌های سنی مختلف، افزود: ایجاد دوره‌های آموزشی و تمرینی با تأکید بر استعدادیابی و تشکیل تیم می‌تواند زمینه حضور ورزشکاران نابینای استان را در مسابقات کشوری فراهم کند.

آقابابایی تصریح کرد: نخستین دوره مربیگری درجه سه گلبال تابستان امسال در سامان برگزار شد و باتربیت مربیان این رشته ورزشی هم‌اکنون شرایط برای برگزاری دوره‌های آموزشی و توسعه گلبال در استان ایجادشده است.

کد مطلب 4163077

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