به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان چهارمحال و بختیاری، شهرام آقابابایی گفت: دورههای تمرینی و آموزشی رشته گلبال ویژه نابینایان و کمبینایان در تمامی ردههای سنی در شهرکرد برگزار میشود.
وی با اشاره به برگزاری لیگ گلبال باشگاهی آقایان و بانوان و همچنین مسابقات قهرمانی این رشته در ردههای سنی مختلف، افزود: ایجاد دورههای آموزشی و تمرینی با تأکید بر استعدادیابی و تشکیل تیم میتواند زمینه حضور ورزشکاران نابینای استان را در مسابقات کشوری فراهم کند.
آقابابایی تصریح کرد: نخستین دوره مربیگری درجه سه گلبال تابستان امسال در سامان برگزار شد و باتربیت مربیان این رشته ورزشی هماکنون شرایط برای برگزاری دورههای آموزشی و توسعه گلبال در استان ایجادشده است.
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