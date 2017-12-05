کردستان میزبان شایسته ای برای مسابقات ورزشی بین المللی است

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقثل از روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان کردستان، استاندار کردستان و مدیرکل ورزش و جوانان استان در خصوص پیگیری مسائل دو حوزه ورزش و جوانان با مسعود سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان دیدار و گفت و گو کردند.

استاندار کردستان در این دیدار گفت: تکمیل و تسریع در احداث سالن شش هزار نفری سنندج یکی از نیازهای اصلی و اولویت های مهم در کردستان است.

بهمن مرادنیا گفت: با توجه به نبود وجود سالن مناسب در مرکز کردستان نمی توان میزبانی رقابت های بین المللی مناسبی را بر عهده گرفت و این موضوع در وضعیت ورزش استان تأثیر بسزایی دارد.

وی به کمک استان کردستان جهت احداث و تکمیل سالن شش هزار نفری سنندج اشاره کرد و گفت: برای تکمیل این پروژه ورزشی از محل منابع استانی در کنار اعتبارات وزارت ورزش و جوانان برای ساخت آن اعتباراتی در نظر گرفته می شود.

استاندار کردستان اظهار کرد: ورزش استان با توجه به استعداد های فراوان از کمبود اسپانسر، حمایت کننده مالی و عدم وجود بخش خصوصی قوی رنج می برند که انتظار می رود تا رفع آن وزارت ورزش و جوانان به صورت ویژه کردستان را بنگرد.

مرادنیا از آمادگی استان برای برگزاری رقابت های ورزشی بین المللی خبر داد و گفت: در صورت اعتماد فدراسیون های ورزشی، کردستان می تواند میزبان شایسته برای میزبانی رویداد های مهم ورزشی در سطح بین المللی باشد.

حامد جولایی مدیرکل ورزش و جوانان استان کردستان نیز در جریان برگزاری این دیدار گزارشی از وضعیت پروژه های نیمه تمام به ویژه سالن شش هزار نفره را ارائه کرد و گفت: علیرغم تمامی محدودیت های مالی ولی ورزشکاران کردستانی در عرصه های ملی و بین المللی موفقیت های خوبی کسب کرده اند.