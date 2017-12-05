هدف تراکتور کسب۳ امتیاز است/ فولاد تیم جنگنده و خوبی است

به گزارش خبرنگار مهر، یحیی گل محمدی ظهر امروز سه شنبه در نشست خبری قبل از بازی تراکتورسازی با فولاد خوزستان اظهار داشت: فولاد تیم جنگنده و خوبی است و ما به دنبال پیروزی در این بازی هستیم.

وی با اشاره به اینکه بازی فردا بازی مهمی محسوب می ‌شود، افزود: به دنبال کسب نتیجه مناسب هستیم. ما آخرین بازی نیم ‌فصل را در پیش داریم و این بازی، بازی باارزشی برای ما است.

گل محمدی با بیان اینکه اگر بتوانیم سه امتیاز را بگیریم به نیمه بالای جدول صعود می‌ کنیم، ابراز داشت: قطعاً بازی سختی در پیش خواهیم داشت. فردا برای صعود به نیمه بالای جدول می‌ جنگیم.

وی در خصوص حریف تیمش در بازی فردا گفت: فولاد بازیکنان جوان و جنگده ای دارد و از مربی بسیار خوبی بهره مند است و بدون شک بازی سختی در پیش است.

وی سپس با اشاره به وضعیت تیمش در نیم فصل اول گفت: با توجه به محرومیت و مصدومیت ‌هایی که در طول نیم‌ فصل اول داشته ‌ایم شرایط تا به حال خوب پیش رفته است.

گل محمدی سپس گفت: در تعطیلات پیش رو برنامه هایی برای افزایش کیفیت تراکتور داریم، بازیکنان جدیدی نیز جذب می کنیم ولی ذهن بازیکنانم را درگیر نقل و انتقالات نمی ‌کنم.

وی در خصوص هواداران تیمش نیز با تاکید بر اینکه همیشه مدیون هواداران تراکتورسازی هستیم، افزود: امیدوارم فردا نیز حضور پرشوری در ورزشگاه داشته باشند و ما را حمایت کنند. بازیکنان به عشق هواداران تراکتور بازی می کنند.

سرمربی تراکتورسازی گفت: ما باید یک نیم‌ فصل سخت را به نوعی پشت سر می ‌گذاشتیم تا تیم همچنان روی پاهایش بایستد.

وی در خصوص مصدومان تیمش برای دیدار فردا گفت: تهامی، نصرآزادانی و آغاسی مصدوم هستند.

گل محمدی در خصوص وضعیت مهدی کیانی هم گفت: کیانی همچنان محروم است.

وی در خصوص بازیکنان اضافی تیمش و همچنین بازیکنان ورودی به تراکتور گفت: لیست ما بر اساس عملکرد بازیکنان در نیم ‌فصل اول است، فردا بازی حساسی داریم و این درست نیست که آرامش بازیکنان را به هم بریزم.

سرمربی تراکتورسازی با اشاره به اینکه بحث لیست خروجی الان مطرح نیست، گفت: برخی از بازیکنان تلاش زیادی کردند و به تیم کمک کردند و برای همین در کنار تیم خواهند بود. البته من هیچ لیستی به باشگاه ندادم و فعلا دغدغه اصلی من بازی با فولاد است.

وی با بیان اینکه بعد از بازی فردا بازیکنانی که در جمع ‌ما نیستند مشخص خواهند شد، اظهار داشت: فعلا بازی فردا از همه چیز مهم تر است، ما بر اساس تفکرات‌ مان بازیکن می ‌گیریم و به دنبال بهتر شدن تراکتور هستیم.

گل محمدی همچنین به مشکلات مالی تیمش اشاره کرد و گفت: پرداخت بدهی‌ها باعث شد فشار مالی روی بازیکنان تراکتورسازی هم وجود داشته باشد.

وی با بیان اینکه بازیکنان تراکتور صبوری کردند، گفت: آنها مشکلات را تحمل کردند و این بار مشکلات مالی بعد از آجورلو بیشتر از همه روی بازیکنان سنگینی می ‌کرد.

وی سپس در خصوص برخی شایعات گفت: آمدن بازیکنان ذوب‌آهن به تراکتورسازی ربطی به حسینی ندارد.

گل محمدی سپس افزود: با توجه به مشکلات، نتایج تیم بد نبوده است.

وی گفت: فولاد حریف بسیار سرسختی است ولی نقاط ضعفی دارند که باید از آنها استفاده کنیم و ما با تمرکز کامل به مصاف این تیم می رویم.