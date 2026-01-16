به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین اخباری عصر امروز جمعه در نشست خبری پس از بازی با فولاد خوزستان با بیان اینکه از بازیکنانم راضی هستم و فولاد هم تیمی بزرگ و با کادرفنی خوبی است، اظهار کرد: بازیکنانم خوب جنگیدند و دوام آوردند و تلاش کردند. مصدوم زیاد داشتیم. بازی مساوی شد و انشاءالله هفته آینده مقابل شمس آذر شرایط بهتری را ایجاد کنیم.
وی بیان کرد: داور یکی از بی نقصیترن قضاوتهایش را داشت. مهدوی از داوران بسیار خوب است و همیشه با تمرکز بالا و بینقصی قضاوت میکند.
اخباری درباره پیشنهادهای نجومی که به بازیکنان تیمش داده شده است، گفت: بازیکن فوتبال در سنی قرار دارد که همیشه تحت تاثیر قسمت هیجانی زندگیاش قرار میگیرد. برخی نیز خارج از عرف با بازیکن صحبت میکنند و بازیکن هم نگاه نمیکنند کجا و چگونه رشد کرده است. در این شرایط کسی به اخلاق پایبند نیست و از کسی اسم نمیبرم. این رفتارها کار غیراخلاقی است و امیدوارم کسی ژست اخلاقی نگیرد و خود ما فوتبالیها میدانیم چه خبر است.
مربی تیم فوتبال چادرملوی اردکان گفت: بازیکنانمان تحت قرارداد ما هستند. دو بازیکن از دست دادیم و برای جذب بازیکن خارجی در این شرایط نامتعارف شد چرا که آنها را برای حضور در ایران نرساندند ولی باشگاه همچنان در تلاش است.
وی افزود: بازار بازیکن ایرانی وحشتناک بالا بود و برخی بازیکنان برای قرارداد و رضایت نامه ۴۰ میلیارد تومان تا نیم فصل میخواستند. پولی که من برای هیچ بازیکنی برای یک فصل هم ندادهام. اسیر این بازار نشدم و نمیشوم زیرا این رقمها واقعی نیست. طبق اصول خودمان پیش میرویم و بودجه هم نداریم. حتماً بازیکن میگیریم و از تیم ما بیشتر خواهید شنید تا مردم یزد را خوشحال کنیم.
اخباری درباره رنی بوبوی بازیکن خارجی تیمش هم عنوان کرد: او در جام حذفی و نیم فصل اول نتوانست مقابل فولاد بازی کند. اکنون مصدومیت او برطرف شده ولی شرایط بازی نداشت و شاید نمیخواستم بیشتر از این ریسک کنم و بیشتر از سه چهار دقیقه در بازی امروز بازی کند که یک موقعیت هم داشت. شرایط بدنی آمادهای ندارد چون به تازگی مصدومیتی برطرف شده است.
سرمربی چادرملو در پاسخ به این سوال که شرایط خودتان چه زمانی بهتر میشود و میتوانید بدون نیاز به ویلچر کنار زمین باشید؟ گفت: دکتر جراحم گفته بود چهار تا ۶ ماه شرایطم به این صورت است و لحظه شماری میکنم که راه بروم.
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