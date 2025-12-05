به گزارش خبرنگار مهر، یحیی گلمحمدی شامگاه امروز جمعه در نشست خبری پس از دیدار تیمش مقابل آلومینیوم اراک گفت: بازی خوبی انجام دادیم. نیمه اول میتوانستیم به گل برسیم اما در زدن ضربات آخر بدشانس بودیم.
وی ادامه داد: نیمه دوم را بد شروع کردیم اما رفتهرفته بهتر شدیم. موقعیت داشتیم ولی استفاده نکردیم. بازیکنانم با جان و دل بازی کردند اما حیف شد که نتیجه نگرفتیم. در ادامه باید قویتر باشیم.
گلمحمدی با اشاره به مسئولیتپذیری شاگردانش افزود: بازیکنانم احساس مسئولیت بالایی دارند. البته در فوتبال نباید چیزی را به شانس ربط داد و جمله قبلی خود را تصحیح میکنم. باید تمرکز بیشتری در بخش حمله داشته باشیم و بیشتر کار کنیم.
در پاسخ به پرسشی درباره تمرکز تیم در ابتدای فصل، گلمحمدی گفت: تمرکزمان از دست نرفت. پارسال نتایج خوبی گرفتیم و انتظار میرفت مهرههای خوبی جذب کنیم که این اتفاق نیفتاد.
سرمربی فولاد درباره شعارهای برخی هواداران علیه خود اظهار کرد: هوادار دوست دارد تیمش برنده باشد. بهتر بود همان زمان نقلوانتقالات فشار میآوردند. میدانیم چه کسانی هستند و از کجا خط میگیرند. تعدادشان بیشتر از دو سه نفر نیست و برخی جوانان هم ممکن است هیجانی شوند و شعار دهند. باشگاه با این افراد معلومالحال برخورد خواهد کرد و تمرکز ما روی کارمان است.
