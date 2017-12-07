توجه به حمل و نقل عمومی اولویت مسئولین است/ فارس پرآوازه

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل تبادار عصر پنجشنبه در مراسم افتتاح ایستگاه مترو شیراز تاکید کرد: موضوع قطار شهری شیراز در سال 80 که من به عنوان معاون عمرانی مشغول بودم مطرح شد اما پس از اینکه من از استان رفتن بازهم یکی از آرزوهایم افتتاح مترو بود.

وی ادامه داد: پرداختن به حمل و نقل عمومی تلاش و اولویت جدی مسئولین است زیرا این مهم مزایای بزرگی برای شهر دارد.

استاندار فارس یادآور شد: توسعه حمل و نقل عمومی به طور حتم باعث سلامت جامعه می شود و به خصوص اینکه پرآوازگی حق فارس بوده و هست که با داشتن تاریخ و فرهنگ بزرگ باید به موارد زیر ساختی نیز توجه داشت.

تبادار تاکید کرد: در خصوص اعتبارات دولتی با دقت صحبت می کنم زیرا همگان وضعیت اعتبارات دولت را می دانند به همین دلیل نگاه ویژه ای به بخش خصوصی استان دارم.

وی یادآور شد: مسئولین قطار شهری باید موضوع فاینانس را نیز پیگیری کنند.