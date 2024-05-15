به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ امیر سعید باقری اظهار داشت: با هوشیاری و تلاش عوامل این فرماندهی، در یک ماه اخیر چهار فقره تعرض به اراضی ملی در استان اصفهان رفع تصرف فوری شد.

وی با بیان اینکه مساحت این اراضی در مجموع بیش از هفت هزار و ۶۰۰ متر مربع بوده است، گفت: اراضی رفع تصرف شده در شهرستان‌های برخوار، کاشان، اردستان و دهاقان واقع شده است که با اقدام به موقع رفع تعرض و به بیت‌المال بازگردانده شدند.

فرمانده یگان حفاظت اراضی استان اصفهان اضافه کرد: بر این اساس، مساحت این اراضی در شهرستان برخوار بیش از یک هزار و ۱۰۰ مترمربع، در شهرستان کاشان یک هزار مترمربع، در شهرستان اردستان یک هزار و ۵۰۰ مترمربع و در شهرستان دهاقان ۴ هزار مترمربع بوده است.

وی با بیان اینکه مقابله اثربخش با زمین‌خواران نیازمند یک عزم و اراده ملی و همگانی است، اظهار کرد: شهروند مسئولیت‌پذیر شهروندی است که به مسائل و اتفاقات پیرامون محیط زندگی خود بی تفاوت نباشد، از این رو امر مهم «مسئولیت‌پذیری اجتماعی» ایجاب می‌کند همه شهروندان در برابر آسیب‌ها و معضلاتی که جامعه را با تهدید مواجه می‌سازد واکنشی از جنس همکاری و همیاری از خود نشان بدهند.

سرهنگ باقری گفت: در این راستا سامانه پیامکی ۳۰۰۰۴۱۷۳۵ به‌عنوان پل ارتباطی بین مردم و یگان حفاظت اراضی استان در نظر گرفته شده است.