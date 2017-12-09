سرپرست باشگاه پرسپولیس به دیدار وزیر ورزش می رود

به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه پرسپولیس در آستانه تمدید قرارداد با سرمربی کروات این تیم است. طبق اعلام حمیدرضا گرشاسبی سرپرست باشگاه پرسپولیس، ظهر فردا (یکشنبه) جلسه ای بین او با برانکو ایوانکوویچ برگزار می شود تا پس از بررسی نهایی این موضوع، طرفین تا دو سال دیگر به همکاری خود ادامه دهند.

گرشاسبی پیش از این نشست به دیدار مسعود سلطانی وزیر ورزش و جوانان که رئیس مجمع باشگاه پرسپولیس نیز محسوب می شود خواهد رفت تا شرایط تمدید قرارداد سرمربی سرخپوشان پایتخت را تشریح کند.

در صورت تایید رقم این قرارداد، دیگر هیچ مانعی برای تمدید قرارداد ایوانکوویچ وجود ندارد و کادر فنی پرسپولیس به حضور خود ادامه خواهند داد.