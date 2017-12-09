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۱۸ آذر ۱۳۹۶، ۹:۳۷

برای نهایی کردن رقم تمدیدقرارداد برانکو؛

سرپرست باشگاه پرسپولیس به دیدار وزیر ورزش می رود

سرپرست باشگاه پرسپولیس به دیدار وزیر ورزش می رود

سرپرست باشگاه پرسپولیس برای نهایی کردن رقم تمدید قرارداد سرمربی این تیم نیاز به تاییدیه وزیر ورزش و جوانان دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه پرسپولیس در آستانه تمدید قرارداد با سرمربی کروات این تیم است. طبق اعلام حمیدرضا گرشاسبی سرپرست باشگاه پرسپولیس، ظهر فردا (یکشنبه) جلسه ای بین او با برانکو ایوانکوویچ برگزار می شود تا پس از بررسی نهایی این موضوع، طرفین تا دو سال دیگر به همکاری خود ادامه دهند.

گرشاسبی پیش از این نشست به دیدار مسعود سلطانی وزیر ورزش و جوانان که رئیس مجمع باشگاه پرسپولیس نیز محسوب می شود خواهد رفت تا شرایط تمدید قرارداد سرمربی سرخپوشان پایتخت را تشریح کند.

در صورت تایید رقم این قرارداد، دیگر هیچ مانعی برای تمدید قرارداد ایوانکوویچ وجود ندارد و کادر فنی پرسپولیس به حضور خود ادامه خواهند داد.

کد مطلب 4166256

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