خوب است که حرفمان را در میدان بزنیم/ بیمه رازی بدشانسی آورد

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن کاوه پس از قهرمانی تیم ایزی پایپ کاشان در رقابتهای جام باشگاه های جهان گفت: سطح مسابقات خوب بود. البته تیم ما هم در لحظات آخر جمع و جور شد و مشکلات زیادی برای حضور در مسابقات داشتیم اما خوشحالم که بچه‌ها مزد زحماتشان را گرفتند.

وی در خصوص حضورش در کنار تیم ایزی پایپ گفت:پیش از مسابقات صحبتهایی با من شد که در کنار این تیم باشم و کمک کنم. من هم هر جا که کشتی به من نیاز داشته باشد، هستم.

کاوه با اشاره به اینکه قهرمانی پاسخ خوبی به حواشی بود که در فینال لیگ ایجاد شد، گفت: چقدر خوب است که حرفمان را روی تشک بزنیم. اگر بخواهم درباره شکل گیری این تیم حرف بزنم صحبت زیاد است.

وی درمورد ناکامی بیمه رازی در این دوره از مسابقات نیز گفت: بیمه رازی به نوعی بدشانسی آورد. این برد و باختها همیشه در کشتی بوده و هست. فکر می‌کنم اگر آنها هم می‌ماندند و ادامه می‌دادند، قشنگ‌تر بود.

مدیر فنی تیم ایزی پایپ در خصوص رفت و آمدش در سالن هنگام دیدار حساس فینال گفت: مجبور شدم در هنگام کشتی وزن ۹۷ کیلوگرم کار را رها کنم و برای صحبت کردن با «گنو پتریاشویلی» به رختکن بروم. من احساسات او را برای این مبارزه سخت در وزن آخر تحریک کردم و او را به میدان فرستادیم. گنو از قبل مشکل آسیب دیدگی داشت و ظاهرا در مسابقات امیدهای جهان نیز از ناحیه دنده دچار مصدومیت شدیدی شده بود.

کاوه تصریح کرد: تلاش کردیم طوری مدیریت کنیم تا گنو تا قبل از فینال کشتی نگیرد، چون به حضورش در فینال نیاز داشتیم. زمانی هم که به تیم ملحق شد گفت که دنده اش آسیب دیده به همین خاطر برایش کشتی نگذاشتیم. فکر می‌کردیم کار به کشتی آخر کشیده شود. به پیروزی گنو احتیاج داشتیم. او هم شرایط واقعا سختی داشت و نمی خواست کشتی بگیرد، اما احساساتش را تحریک کردیم و در نهایت جواب گرفتیم.

وی در پایان در رابطه با سطح رقابتهای لیگ کشتی و جام باشگاه‌های جهان نیز گفت: به نظر من رقابتهای لیگ قبلی بهتر بود. از سویی دیگر باید از جام باشگاه ها هم بهتر استفاده کرده و برای پیشرفت کشتی‌مان از آن استفاده کنیم. چنین مسابقاتی می تواند انگیزه ای برای حضور بیشتر تماشاگران در سالن مسابقات باشد، چون احساس می‌کنم کشتی، خیلی از تماشاگران خود را از دست داده است.