برنامه روز اول اعلام شد/ «بانو قدس ایران» فیلم افتتاحیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جشنواره، نخستین روز یازدهمین جشنواره «سینماحقیقت» میزبان ۴۸ مستند ایرانی و خارجی در بخش‌های مختلف مسابقه ملی، جایزه شهید آوینی، بین‌الملل و جنبی خواهد بود. نمایش افتتاحیه جشنواره نیز به فیلم «بانو قدس ایران» اختصاص یافته که از ساعت ۱۹:۱۵ عصر یکشنبه ۱۹ آذر ماه در سالن شماره یک پردیس چارسو روی پرده می‌رود.

از صبح فردا یکشنبه ۱۹ آذر ماه یازدهمین دوره جشنواره بین‌المللی سینماحقیقت آغاز به کار خواهد کرد و در نخستین سانس ساعت ۹:۱۵ مستندهای «ماه، خورشید و تفنگدار» و «بنای یادبود» در سالن شماره پنج پردیس چارسو به نمایش درمی‌آیند. «وه آنتیوک شاپور» سانس ۱۳:۴۵، «محیط‌بان و پلنگ» و «پری‌خوانی» سانس ۱۵:۳۰، «هویدا» در سانس ۱۷:۱۵، «اسماعیل به روایت هاجر» سانس ۱۹، «دیوارهای خاموش» و «عشق به سبک دیکتاتور» سانس ۲۰:۴۵، «تالاب جازموریان» و «بند آب، بند خاک» سانس ۲۲:۳۰ سالن شماره پنج را به خود اختصاص داده اند.

در سالن شماره یک «آخرین شکارچیان یخ» ساعت ۹:۳۰، «هالیوود هیتلر» ساعت ۱۱:۱۵، «آرمان شهر جدید» ساعت ۱۴، «نقطه و شیر» و «نشان» ساعت ۱۵:۴۵، «میرزا جواد» و «زنانی با گوشواره های باروتی» ساعت ۱۷:۳۰، «بانو قدس ایران» ساعت ۱۹:۱۵، «ابوایست» ساعت ۲۱ ، «پدر پدربزرگ» و «رادیو کوبانی» ساعت ۲۲:۴۵ نمایش داده می‌شوند. نمایش «بانو قدس ایران» به عنوان برنامه افتتاحیه یازدهمین دوره جشنواره «سینماحقیقت» درنظر گرفته شده است.

برنامه سایر نمایش‌های جشنواره «سینماحقیقت» در روز نخست برپایی این رویداد نیز به این شرح است:

«بابایی» و «تک روز دهم» سانس ۱۰، «دوران افشاریه» و «عشق شمعدانی‌ها» سانس ۱۱:۴۵، «من شیخ عبدالصاحب هستم» و «چند ملاقات با یک زن» سانس ۱۴:۳۰، «یکبار برای همیشه» و «محرم سسی» سانس ۱۶:۱۵، «بومرنگ» و «پسر حاج علی» سانس ۱۸، «گلدونه، مش رحیم، صغرا و دیگران» سانس ۱۹:۴۵ و «آقای دادستان» سانس ۲۱:۳۰ در سالن شماره ۳ پردیس سینمایی چارسو اکران می‌شوند.

در سالن شماره چهار که مختص آثار مستند خارجی است فیلم‌‎های «بازی عاج» سانس ۹:۴۵، «به یاد می‌آورم» و «ساحلی‌ها» سانس ۱۱:۳۰، «آن سوی دریا» سانس ۱۴:۱۵، «در انتظار خورشید» سانس ۱۶، «شهر خورشید» سانس ۱۷:۴۵، «یک روز در حلب» و «چشم‌انداز کاپلادا» سانس ۱۹:۳۰، «احساسی بزرگتر از عشق» سانس ۲۱:۱۵ و «برکسیتانیا» سانس ۲۳ روی پرده می‌روند.

«ارتش از یاد رفته» سانس ۱۶:۴۵، «هیوا» سانس ۱۹، «پیش از سی سالگی» و «معرف» سانس ۲۰:۴۵ در سالن شماره ۲ پردیس سینمایی چارسو اکران می‌شوند.

یازدهمین دوره جشنواره «سینماحقیقت» تا شنبه شب هفته آتی (۲۵ آذرماه ۹۶) در هر پنج سالن پردیس سینمایی چارسو ادامه خواهد داشت.