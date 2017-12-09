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۱۸ آذر ۱۳۹۶، ۱۰:۴۴

در پی اعلام مزایده بانک؛

اعتراض به برگزاری مزایده بانکی/ بد عهدی شرکت عمران و بهسازی فارس

اعتراض به برگزاری مزایده بانکی/ بد عهدی شرکت عمران و بهسازی فارس

شیراز _ مالکین منازل یک مجتمع مسکونی در شیراز با اجتماع در مقابل اداره کل راه و شهرسازی خواستار لغو مزایده بانکی منازل خود شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، صبح شنبه ساکنین یک مجتمع مسکونی در شیراز که چندی پیش با اعلام بانک، ملک آنها به دلیل بدهی سازنده قرار است به مزایده گذاشته شود در مقابل اداره کل مسکن و شهرسازی فارس تجمع کردند.

این مجتمع مسکونی ۶۴۶ واحدی چندین سال است که در شیراز ساخته شده و منازل آن نیز واگذار شده و مورد استفاده قرار می گیرد اما مدتی قبل بانک به دلیل بدهی سازنده این ملک را اعلام مزایده کرد.

یکی از ساکنین این مجتمع به خبرنگار مهر، گفت: اگر سازنده ملک از بانک تسهیلات گرفته و آن را پرداخت نکرده ارتباطی به ساکنین ندارد زیرا ما سهم پرداختی خود را انجام داده ایم.

جمشیدیان یادآور شد: سال ۸۱ وزارت مسکن و شرکت عمران و بهسازی قرارداد ساخت یک مجتمع مسکونی را به طور مشارکتی با یک شرکت عربی منعقد کردند که طی آن ۶۴۶ واحد در این محل و در مکانی دیگر مجموعه تجاری ساخته شود و ۱۱ سند مربوط به زمین و املاک شرکت عمران نیز در رهن بانک صادرات ابوظبی قرار گرفت.

وی ادامه داد: اما پس از ساخت این مجموعه شرکت عمران از واگذاری مجموعه دیگر به شرکت عربی خودداری کرد و آن شرکت نیز به دلیل عدم اجرای تعهد شرکت عمران بازپرداخت تسهیلات را انجام نداده و بدهی به بیش از ۱۲ میلیارد تومان رسیده است.

جمشیدیان تاکید کرد: طی این چند سال سند به نام مالکین صادر نشده به همین دلیل امروز با اجتماع خواستار رسیدگی و رفع این مشکلات شدیم که وعده برگزاری جلسه و رفع مشکل را داده اند و اگر چنین نشود اعتراض خود را با فرماندار شیراز و استاندار فارس مطرح خواهیم کرد.

کد مطلب 4166421

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