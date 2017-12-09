هفت نفر بر اثر تصادف پژو با سمند در اصفهان مصدوم شدند

غفور راستین در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بر اثر تصادف پژو با سمند در مسیر دیزیچه به فولادشهر، دو کد از اورژانس اعزام شد که سه کودک، یک مرد و سه زن مصدوم شدند و بیمارستان محمد رسول الله مبارکه انتقال یافتند.

وی بیان داشت: همچنین سه زن و یک کودک بر اثر مسمومیت ناشی از نشت گاز از آب گرمکن دیواری در خیابان مطهری رهنان به بیمارستان عیسی بن مریم انتقال یافتند.

مدیر مرکز حوادث و فوریت‌های پزشکی اصفهان ادامه داد: همچنین پنج مصدوم بر اثر بخاری با گاز منوکسید کربن مسموم شدند و به گلدیس شاهین شهر انتقال یافتند.

وی افزود: همچنین در سه ماهه اخیر بر اثر حمل و نقل غیر مجاز اتباع افغانی در اصفهان ۱۳ نفر از آنها به کام مرگ کشیده شدند.

راستین گفت: متاسفانه برخی رانندگان تعداد زیادی از اتباع افغان را به صورت غیر مجاز بین شهرها جا به جا می کنند.

وی بیان داشت: این اقدام در سه ماهه اخیر حوادث جاده ای زیادی به دنبال داشت و در پی آن ۶۸ نفر از اتباع بیگانه مصدوم شدند.