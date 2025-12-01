کشف دومین جسد تبعه افغان طی ۲۴ ساعت گذشته در پارسیان

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی گزارشهای جدید دومین جسد تبعه افغان در کمتر از ۲۴ ساعت گذشته در شهرستان پارسیان پیدا شد.
جسد نوجوان افغان که نگهبانی یکی از لنجها را در اسکله بندر ساحلی شیو در ۲۵ کیلومتری مرکز این شهرستان را بر عهده داشت صبح امروز در داخل لنج کشف شد.
روز گذشته هم در این شهرستان جسد مردی ۳۵ ساله افغان از آب انباری در پارسیان پیدا شد.
علت مرگ این نوجوان افغان هنوز مشخص نیست و نیروهای انتظامی و مراجع قضائی در حال بررسی این حوادث مشکوک هستند.
تحقیقات ادامه دارد و فرضیههایی همچون خودکشی، حادثه عمدی یا دخالت افراد دیگر در حال بررسی است.
