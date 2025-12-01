  1. استانها
  2. هرمزگان
۱۰ آذر ۱۴۰۴، ۲۲:۵۴

کشف دومین جسد تبعه افغان طی ۲۴ ساعت گذشته در پارسیان

کشف دومین جسد تبعه افغان طی ۲۴ ساعت گذشته در پارسیان

بندرعباس - پس از کشف مرگ مشکوک یک افغان در پارسیان، دومین جسد اتباع افغان در روستای ساحلی شیوه این شهرستان یافت شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی گزارش‌های جدید دومین جسد تبعه افغان در کمتر از ۲۴ ساعت گذشته در شهرستان پارسیان پیدا شد.

جسد نوجوان افغان که نگهبانی یکی از لنج‌ها را در اسکله بندر ساحلی شیو در ۲۵ کیلومتری مرکز این شهرستان را بر عهده داشت صبح امروز در داخل لنج کشف شد.

روز گذشته هم در این شهرستان جسد مردی ۳۵ ساله افغان از آب انباری در پارسیان پیدا شد.

علت مرگ این نوجوان افغان هنوز مشخص نیست و نیروهای انتظامی و مراجع قضائی در حال بررسی این حوادث مشکوک هستند.

تحقیقات ادامه دارد و فرضیه‌هایی همچون خودکشی، حادثه عمدی یا دخالت افراد دیگر در حال بررسی است.

کد خبر 6674943

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها