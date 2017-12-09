به گزارش خبرگزاری مهر، ۱۹ آذرماه در پنجمین روز همایش «۱۰ روز با عکاسان» کارگاه «رابطه ایده پردازی با محل ارایه عکس تبلیغاتی» با حضور داریوش کیانی ساعت ۱۰ تا ۱۲ در گالری شهناز خانه هنرمندان ایران برگزار می شود.

نشست معرفی روش های تدریس عکاسی در دانشگاه دورتموند و دانشگاه هنر تهران با حضور محمد خدادادی و مهدی مقیم نژاد ساعت ۱۵، نشست نشر عکس با حضور اسماعیل عباسی، معصومه اکبری (نشر سیب سرخ) و سیوا شهباز (فصلنامه عکاسی) ساعت ۱۶:۴۵ و نشست بررسی موضوع پایان نامه های کارشناسی ارشد عکاسی در ایران با حضور حسین چنعانی و محمدمهدی رحیمیان ساعت ۱۸:۳۰ روز یکشنبه ۱۹ آذر در تالار شهناز خانه هنرمندان ایران برگزار می شود.

در بخش «نگاه شخصی» پنجمین روز ششمین همایش «۱۰ روز با عکاسان» مجید حجتی از اصفهان با عنوان «سکوت آباد»، آرمین امیریان از اصفهان با عنوان «ائتلاف»، فاطیما حسینی از افغانستان با عنوان «اسارت مدرن» و کورش ادیم از تهران با عنوان «عدم قطعیت» تجربه ها و نگاه خود را در عکاسی بیان می کنند.