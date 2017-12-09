امکان حذف برنج کاری در اصفهان وجود ندارد

مهدی بصیری در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: برنج کاری یک محصول سنتی حوضه زاینده است که نه خسارتی بیش از محصولات دیگر به آب می‌زند نه امکان حذف آن به لحاظ اقتصادی و سابقه تاریخی آن وجود دارد.

وی با بیان اینکه چون اراضی کشاورزی در لنجان بسیار کوچک است، محصول برنج نسبت به محصولات دیگر مناسبترین محصول برای اقتصاد خانواده‌هاست، افزود: کشت برنج در لنجان سابقه طولانی دارد و حتی به قبل از اسلام می رسد و لذا یک محصول سنتی در منطقه محسوب می‌شود.

عضو خبرگان کشاورزی اصفهان تصریح کرد: در گذشته رودخانه زاینده رود پر آب بود، ۲۳ هزار هکتار برنج در استان اصفهان کشت می‌شد و این در حالی است که اکنون کشت برنج به سه هزار هکتار رسیده است.

وی اضافه کرد: با این وجود، کاهش بسیار زیاد کشت برنج در اصفهان، نتوانسته مشکل خشکسالی زاینده رود را حل و فصل کند.

کشاورزی کنونی اصفهان جوابگوی اقتصاد خانواده کشاورزان نیست

بصیری با اشاره به اینکه در مسئله برنج مغلطه شده است، افزود: اثبات شده که نقش برنجکاری به ویژه در شهرستان لنجان و فلاورجان در خشکی زاینده رود در حد صفر بوده است.

وی با اینکه خشکی رودخانه منشا بیرونی دارد و ارتباطی به کشاورزی در حوضه زاینده رود ندارد، تصریح کرد: انحراف افکار عمومی از عوامل خشکی زاینده رود با مطرح کردن کشت برنج و غیره کار درستی نیست هر چند در این سالها تنها با این ابزار، قوای کشاورزی را ضعیف کردند.

عضو خبرگان کشاورزی اصفهان افزود: کشاورزی مختصری که هم اکنون در حوضه زاینده رود در استان اصفهان انجام می شود با تلاش کشاورزان و بهینه سازی مصرف آب به کار خود ادامه می دهد و به هیچ وجه جوابگوی اقتصاد خانواده کشاورزان نیست.