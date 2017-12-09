به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا گرشاسبی بعد از جلسه مدیران باشگاه ها با مسئولان فدراسیون برای بازی در لیگ قهرمانان آسیا مقابل تیم های عربستانی، گفت: این یک جلسه هماهنگی بود و گزارشی دادند تا چهار باشگاه ایرانی حاضر در لیگ آسیا، در جریان کار قرار بگیریم. انتظار است که AFC منشور المپیک و منشور فیفا که بحث جوانمردی و عدالت محوری است را سرلوحه کارش قرار بدهد و مسابقات به صورت رفت و برگشت در خانه باشگاه ها برگزار شود.

وی افزود: این حق تماشاگران ماست که بازی های تیمشان را از نزدیک ببینند و تیمشان از امتیازات میزبانی بهره ببرد تا بتوانیم امسال به راحتی به فینال آسیا برسیم. اینها جزو مسائل اولیه است که باید رعایت شود. تعریف لیگ مشخص است. اگر یک کشور بخواهد اعمال نفوذ کند، «دبه در بیاورد» و بهانه تراشی کند، قانونی نیست. کشور ما کشور امنی است.

سرپرست باشگاه پرسپولیس یادآور شد: کمیته مسابقات با اکثریت مطلق رای به بازی رفت و برگشت داده اند. کمیته اجرایی هم تایید کرده است. قطعا مسابقات امسال به صورت رفت و برگشت برگزار می شود.

گرشاسبی درباره حکم بازیکنان خارجی از جمله گولج گفت: شکایتی شده است و ما هم دفاع کرده ایم. مبلغی را هم برای دفاع خواسته اند که انجام داده ایم.

سرپرست باشگاه پرسپولیس در پاسخ به این سئوال که آیا امکان دارد کسر ۶ امتیاز همانند پدیده برای پرسپولیس هم رقم بخورد؟ تصریح کرد: مشکل ما مثل پدیده نخواهد بود چون به موقع پیگیر هستیم و ان شاءالله این اتفاق رخ نمی دهد.

گرشاسبی در خصوص زمان تمدید قرارداد با برانکو ایوانکوویچ یادآور شد: صحبتهای اصلی را با برانکو داشته ایم. این تمدید انجام شده است. هواداران هم نگران نباشند. ان شاءالله آنرا ظرف این یکی، دو روز نهایی می کنیم.

وی درباره درخواست کی روش برای ریکاوری بازیکنان ملی پوش بعد از بازی های لیگ، گفت: قبلا به این سئوال پاسخ دادم. چیز مکتوبی به دستمان نرسیده است. اگر این درخواست برسد، نظر کادر فنی را می خواهیم و سپس تصمیم می گیریم.

سرپرست باشگاه پرسپولیس در پایان درباره انتشار خبر تخلف ۲۰۰ هزار دلاری محمدعلی ترکاشوند معاون اقتصادی سابق باشگاه، گفت: اینها همه شایعه و کذب است. هرکسی این حرفها را می زند، گناه خودش را افزایش می دهد. تمام اسناد روشن است. ترکاشوند آدم خستگی ناپذیر در پرسپولیس بود و زحمت زیادی کشید. بخش عمده افتخاراتی که به دست آمد، دوندگی ها و هماهنگی های ترکاشوند بود.