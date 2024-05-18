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۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۲:۰۶

تمجید AFC از لژیونر ایرانی؛ «سوپر استاری به نام مهدی طارمی»

تمجید AFC از لژیونر ایرانی؛ «سوپر استاری به نام مهدی طارمی»

کنفدراسیون فوتبال آسیا با انتشار مطلبی به تمجید از مهدی طارمی پرداخت.

به گزارش خبرنگار مهر، کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) با انتشار پستی در صفحه فارسی خود در شبکه اجتماعی «اینستاگرام» به تمجید از عملکرد مهدی طارمی پرداخته است.

AFC در این مطلب تصویری از مهدی طارمی با پیراهن پورتو را منتشر کرد که آمار حضور او در این تیم را نشان می‌دهد. بر این اساس طارمی در ۱۸۰ بازی برای پورتو، ۹۰ گل و ۵۵ پاس گل را به ثبت رساند و ۶ عنوان قهرمانی با این تیم کسب کرد.

کنفدراسیون فوتبال آسیا هم در زیر این تصویر نوشت: «سوپر استاری به نام مهدی طارمی» و در ادامه از مخاطبان خود در خصوص عملکرد طارمی در دوران حضورش در پورتو سوال پرسید.

مهدی طارمی قرار است شامگاه شنبه برای آخرین بار پیراهن پورتو را در لیگ برتر پرتغال در دیدار برابر براگا بر تن کند. دیداری که از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و برای تعیین تیم سوم جدول و مشخص شدن سهمیه مستقیم لیگ اروپا سرنوشت ساز است.

پس از این دیدار، پورتو باید در فینال جام حذفی هم به مصاف اسپورتنیگ برود که پایان کار این بازیکن با پورتو خواهد بود.

طارمی قرار است فصل آینده با قرارداری ۲ ساله به تیم فوتبال اینتر بپیوندد.

تمجید AFC از لژیونر ایرانی؛ «سوپر استاری به نام مهدی طارمی»

کد مطلب 6109769

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    نظرات

    • جمشید IR ۱۶:۴۸ - ۱۴۰۳/۰۲/۲۹
      20 4
      پاسخ
      طارمی یکی از بازیکنان شایسته فوتبال آسیا در اروپا هست و باعث سربلندی فوتبال ایران و آسیا . یوزپلنگ ایرانی با هوش بالا و تلاش تبدیل به یک اسطوره در باشگاه پورتو شده است
    • حسین IR ۱۶:۵۱ - ۱۴۰۳/۰۲/۲۹
      9 3
      پاسخ
      طارمی عاشقتم
    • سپهر IR ۱۸:۴۵ - ۱۴۰۳/۰۲/۲۹
      12 3
      پاسخ
      بازیکن باهوش و بی ادعا... پرچم ایران بالاست .... زنده باد بوشهر ......
    • هیپکس IR ۱۸:۴۹ - ۱۴۰۳/۰۲/۲۹
      14 4
      پاسخ
      عالللییییه مهدی طارمی بینظیرهههههه
    • حسین IR ۲۳:۴۵ - ۱۴۰۳/۰۲/۲۹
      22 8
      پاسخ
      افتخار ایران طارمی مثل علی دایی
    • IR ۰۳:۲۱ - ۱۴۰۳/۰۲/۳۰
      11 4
      پاسخ
      یوز ایرانی
    • IR ۲۲:۳۶ - ۱۴۰۳/۰۲/۳۰
      6 0
      پاسخ
      بهترین بازیکن ایران
    • سیاوش IR ۲۲:۳۷ - ۱۴۰۳/۰۲/۳۰
      5 0
      پاسخ
      زنده باد بوشهر که چنین فرزندانی به ایران و جهان معرفی کرده تا پرچم ایران در دنیا برافراشته شود

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