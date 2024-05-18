تمجید AFC از لژیونر ایرانی؛ «سوپر استاری به نام مهدی طارمی»

به گزارش خبرنگار مهر، کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) با انتشار پستی در صفحه فارسی خود در شبکه اجتماعی «اینستاگرام» به تمجید از عملکرد مهدی طارمی پرداخته است.

AFC در این مطلب تصویری از مهدی طارمی با پیراهن پورتو را منتشر کرد که آمار حضور او در این تیم را نشان می‌دهد. بر این اساس طارمی در ۱۸۰ بازی برای پورتو، ۹۰ گل و ۵۵ پاس گل را به ثبت رساند و ۶ عنوان قهرمانی با این تیم کسب کرد.

کنفدراسیون فوتبال آسیا هم در زیر این تصویر نوشت: «سوپر استاری به نام مهدی طارمی» و در ادامه از مخاطبان خود در خصوص عملکرد طارمی در دوران حضورش در پورتو سوال پرسید.

مهدی طارمی قرار است شامگاه شنبه برای آخرین بار پیراهن پورتو را در لیگ برتر پرتغال در دیدار برابر براگا بر تن کند. دیداری که از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و برای تعیین تیم سوم جدول و مشخص شدن سهمیه مستقیم لیگ اروپا سرنوشت ساز است.

پس از این دیدار، پورتو باید در فینال جام حذفی هم به مصاف اسپورتنیگ برود که پایان کار این بازیکن با پورتو خواهد بود.

طارمی قرار است فصل آینده با قرارداری ۲ ساله به تیم فوتبال اینتر بپیوندد.