۲ فیلم از فیلمساز ایرانی از جشنواره های خارجی جایزه گرفتند

به گزارش خبرنگار مهر، فیلم کوتاه «من اینو دوست ندارم» ساخته جواد دارایی برنده جایزه روباه طلایی در بخش بهترین فیلم سخن آزاد از جشنواره کالت فیلم کلکته ۲۰۱۷ شد.

جشنواره کالت فیلم کلکته از نوامبر ۲۰۱۶ به صورت ماهانه برگزار می شود.

همچنین به تازگی فیلم کوتاه «حد» دیگر ساخته این کارگردان در جشنواره fifty reel Hallow's Eve Challenge چهار جایزه را از آن خود کرده است.

«حد» برنده بهترین بازیگر برای داوود معینی کیا، بهترین تدوین و و بهترین فیلمنامه برای جواد دارایی شد. این فیلم علاوه بر این به عنوان دومین فیلم برتر جشنواره انتخاب شد و جایزه ۵۰۰ دلاری این بخش را دریافت کرد.

این جشنواره که هر ساله در کشور آمریکا برگزار می شود، روی آثار کارگردانانی تمرکز دارد که در طی ۵۰ روز توانسته اند فیلمشان را تولید کنند.