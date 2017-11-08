به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فیلم، «زرد» ساخته مصطفی تقی زاده به تهیه کنندگی کامران مجیدی در بیست و سومین دوره جشنواره کلکته هند به نمایش در می آید و همچنین فیلم افتتاحیه این رویداد است.

این فیلم که هم اکنون توانسته است در سینماهای تهران و شهرستان ها به فروش۵.۴ میلیارد تومانی دست یابد، در تازه ترین حضور خارجی در جشنواره «کلکته» هند روی پرده می رود.

این جشنواره از تاریخ ۱۰ تا ۱۷ نوامبر، مصادف با ۱۹ تا ۲۶ آبان، در شهر کلکته‌ هندوستان برگزار می‌شود.

جشنواره فیلم «کلکته» یکی از جشنواره‌های فیلم آسیا است که در سال ۱۹۹۵ در هندوستان تأسیس شده است. این جشنواره که به عنوان قدیمی‌ترین جشنواره فیلم هندوستان به حساب می‌آید به همراه جشنواره‌ «گوآ» جزو جشنواره‌های مورد تایید انجمن تهیه‌کنندگان جهانی فیلم فیاپف ((FIAPF در هندوستان به شمار می‌آید.

«زرد» پیش از این با دریافت چهار جایزه بهترین فیلم، بهترین کارگردانی، بهترین فیلمنامه و بهترین بازیگر زن، نماینده سینمای ایران در سال جاری در جشنواره های جهانی بوده است.

پخش خارجی این فیلم برعهده مرجان علیزاده است.

بهرام رادان، ساره بیات، مهرداد صدیقیان، شهرام حقیقت دوست، بهاره کیان افشار، آناهیتا درگاهی، علیرضا استادی، امیرعلی نبویان، متین ستوده، مرتضی تقی زاده، علی صالحی، شهروز دل افکار، حسین نائینی، رضا شمس الدین، فرهاد مهدوی و حسین مهری در «زرد» به ایفای نقش می پردازند.