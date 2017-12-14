سرمایه گذاری۳۵۰ میلیارد تومانی خیرین سلامت در شش ماهه اخیر

به گزارش خبرنگار مهر، حسینعلی شهریاری ظهر پنجشنبه در همایش زن سالم جامعه سالم در یاسوج افزود: همچنین میزان سرمایه گذاری خیرین در سال گذشته یکهزار میلیارد تومان بوده است.

وی ابراز داشت: مجمع خیرین سلامت کشور و استان ها خدمت گذار خیرین و کمک کار برای تسهیل در انجام کار خیر هستند.

شهریاری عنوان داشت: ارتقاء سلامت جامعه مهم است و پیشرفت جامعه به جامعه سالم بستگی دارد.

شهریاری با بیان اینکه حوزه درمان هزینه بر است، اظهار داشت: حرکت به سمت پیشگیری، پژوهش و بهداشت لازم است.

شهریاری با اشاره به نقش زنان در توسعه و سلامت جامعه اظهار کرد: در قانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی ایران جایگاه ویژه ای برای زن دیده شده است.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به بیانات امام خمینی(ره) در خصوص جایگاه زن گفت: امام می فرماید که از دامن زنان مردان به معراج می روند و زنان در دوران دفاع مقدس نیز نقش مهمی داشتند و رهبر معظم انقلاب نیز در رابطه با جایگاه زنان مباحث مهمی را مطرح می کند.

شهریاری ابراز داشت: رهبر معظم انقلاب در رابطه با سبک زندگی اسلامی بیاناتی مهم داشتند که بکارگیری آن به سلامت جامعه و توسعه کمک شایانی می کند.

شهریاری گفت: جمعیت زنان کشور از پنجاه درصد بیشتر است و حق حداقل پنجاه درصدی از جامعه دارند که هنوز به تحقق کامل آن نرسیده ایم.

شهریاری با اشاره به آسیب های موجود در مسیر سلامت گفت: ‌درصد بالایی از مرگ و میر بر اثر سرطان ها است و تصادفات نیز آمار بالایی دارند.

وی افزود: : مادر سالم می تواند از سلامت خانواده حمایت و مراقبت کند .

شهریاری کم تحرکی را یک آسیب بزرگ دانست و اظهار کرد : به علت عدم تحرک و تغذیه بد، دچار چاقی می شویم و چاقی مادر تمام بیماری ها است.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تایم های نامناسب زمانی و همچنین استفاده از غذاهای آماده را از دیگر معضلات موجود این حوزه دانست و گفت: عدم تحرک و استفاده نامناسب از شبکه های اجتماعی نیز آسیب های متعددی را رقم میزند.

شهریاری گفت: نقش بانوان و جوانان در حوزه خیرین کمرنگ بوده و تلاش کردیم بانوان را بیشتر پای کار بیاوریم و بانوان می توانند موتور محرکه آقایان باشند.