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۲۳ آذر ۱۳۹۶، ۱۳:۵۷

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس خبر داد:

سرمایه گذاری۳۵۰ میلیارد تومانی خیرین سلامت در شش ماهه اخیر

سرمایه گذاری۳۵۰ میلیارد تومانی خیرین سلامت در شش ماهه اخیر

یاسوج- عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس از سرمایه گذاری ۳۵۰ میلیارد تومانی خیرین سلامت طی مدت شش ماهه در کشور خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسینعلی شهریاری ظهر پنجشنبه در همایش زن سالم جامعه سالم در یاسوج  افزود: همچنین میزان سرمایه گذاری خیرین در سال گذشته یکهزار میلیارد تومان بوده است.

وی ابراز داشت: مجمع خیرین سلامت کشور و استان ها خدمت گذار خیرین و کمک کار برای تسهیل در انجام کار خیر هستند.

شهریاری عنوان داشت: ارتقاء سلامت جامعه مهم است و پیشرفت جامعه به جامعه سالم بستگی دارد.

شهریاری با بیان اینکه حوزه درمان هزینه بر است، اظهار داشت: حرکت به سمت پیشگیری، پژوهش و بهداشت لازم است.

شهریاری  با اشاره به نقش زنان در توسعه و سلامت جامعه اظهار کرد: در قانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی ایران جایگاه ویژه ای برای زن دیده شده است.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به بیانات امام خمینی(ره) در خصوص جایگاه زن گفت: امام می فرماید که از دامن زنان مردان به معراج می روند و زنان در دوران دفاع مقدس نیز نقش مهمی داشتند و رهبر معظم انقلاب نیز در رابطه با جایگاه زنان مباحث مهمی را مطرح می کند.

شهریاری ابراز داشت: رهبر معظم انقلاب در رابطه با سبک زندگی اسلامی بیاناتی مهم داشتند که بکارگیری آن به سلامت جامعه و توسعه کمک شایانی می کند.

شهریاری گفت: جمعیت زنان کشور از پنجاه درصد بیشتر است و حق حداقل پنجاه درصدی از جامعه دارند که هنوز به تحقق کامل آن نرسیده ایم.

شهریاری با اشاره به آسیب های موجود در مسیر سلامت گفت: ‌درصد بالایی از مرگ و میر بر اثر سرطان ها است و تصادفات نیز آمار بالایی دارند.

وی افزود: : مادر سالم می تواند از سلامت خانواده حمایت و مراقبت کند .

شهریاری کم تحرکی را یک آسیب بزرگ دانست و اظهار کرد : به علت عدم تحرک و تغذیه بد، دچار چاقی می شویم و چاقی مادر تمام بیماری ها است.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تایم های نامناسب زمانی و همچنین استفاده از غذاهای آماده را از دیگر معضلات موجود این حوزه دانست و گفت: عدم تحرک و استفاده نامناسب از شبکه های اجتماعی نیز آسیب های متعددی را رقم میزند.

شهریاری گفت: نقش بانوان و جوانان در حوزه خیرین کمرنگ بوده و تلاش کردیم بانوان را بیشتر پای کار بیاوریم و بانوان می توانند موتور محرکه آقایان باشند.

کد مطلب 4172123

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