فدرال رزرو آمریکا نرخ بهره را بالا برد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، روز چهارشنبه سیاست‌گذاران فدرال رزرو، نرخ بهره خود را افزایش دادند؛ اما حتی با این که پیش‌بینی کردند که با طرح پیشنهادی کاهش مالیات دولت ترامپ، جهشی کوتاه‌مدت در رشد اقتصادی آمریکا ایجاد خواهد شد، چشم‌انداز نرخ بهره سال آینده را دست‌نخورده باقی گذاشتند.

در یک قضاوت اولیه در مورد تغییر کلی قانون مالیات، سیاست‌گذاران فدرال رزرو این‌طور قضاوت کردند که این قانون در سال آینده باعث تقویت اقتصاد خواهد شد درحالی‌که نرخ رشد اقتصادی بلندمدت را در همان ۱.۸ درصد ثابت باقی گذاشتند. این درحالیست که کاخ سفید بارها اعلام کرده است که برنامه مالیاتی آنها باعث رشد اقتصادی سالانه ۳ تا ۴ درصدی خواهد شد.

با توجه به این که در ماه‌های اخیر داده‌های اقتصادی قدرتمند راه را برای بانک مرکزی آمریکا برای افزایش مجدد نرخ بهره باز کرده بود، فدرال رزرو نرخ بهره خود را یک ربع درصد افزایش داد و آن را از ۱.۲۵ درصد به ۱.۵۰ درصد رساند.

این سومین افزایش نرخ بهره فدرال رزرو در سال ۲۰۱۷ بود.

این افزایش نرخ برای بانک مرکزی آمریکا که امسال به سختی در تلاش بود تا محدودیت‌های پولی خود را سرعت ببخشد، به عنوان یک پیروزی تلقی می‌شود. همچنین به رییس بانک فدرال رزرو، جانت یلن اجازه داد تا در آخرین کنفرانس خبری خود قبل از این که دوره کاری‌اش در فوریه به پایان برسد، اعلام کند که اقتصاد آمریکا کاملا از شرایط بعد از رکود یک دهه گذشته در ۲۰۰۷-۲۰۰۹ خارج شده است.