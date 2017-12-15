انگلیس: باید از خطوط ارتباطی زیرِ دریا در برابر روسیه دفاع کنیم!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «استوارت پیچ» رئیس نیروهای مسلح انگلیس میگوید ناتو (پیمان آتلانتیک شمالی) باید از کابلهای ارتباطی زیردریا در برابر هرگونه حمله احتمالی نیروی دریایی روسیه محافظت کند- اتفاقی که در صورت تحقق، تراکنشهای مالی به ارزش تریلیونها دلار را تحتالشعاع قرار خواهد داد.
گفتنی است این کابلها که از کف دریاها و اقیانوسهای جهان میگذرند، انتقال ۹۵ درصد از حجم اطلاعات مبادله شده و بیش از ۱۰ تریلیون دلار از تراکنشهای مالی را بر عهده دارند.
به ادعای پیچ، آسیبپذیری این کابلها که از بستر دریاها میگذرند، یکی از مخاطرات جدید زندگی است و اقدام «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهوری روسیه در بهروزرسانی ناوگان دریایی این کشور، تهدیدی جدی علیه جوامع غربی تلقی میشود.
این درحالی است که مسکو به دفعات دغدغههای غرب در این باره را ناشی از توهمات بهجا مانده از جنگ سرد تعبیر کرده است.
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