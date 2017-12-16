هلکوپترها هم خودران می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، برنامه ریزی برای طراحی این سیستم از سال ۲۰۱۲ و توسط مرکز تحقیقات نیروی دریایی ایالات متحده آغاز شد.

مدت زمان اجرای این طرح ۵ سال و هزینه اختصاص یافته به آن ۹۸ میلیون دلار و قرار بود سیستم های خودران پروازی برای استفاده در هلکوپترهای عادی موجود طراحی شود.

طراحی این سیستم با همکاری شرکت آئورورا صورت گرفته و برای اولین بار بر روی هلکوپتر مدل UH-۱H که مورد استفاده تفنگداران آمریکایی در این کشور است، نصب شده است.

سیستم یادشده که AACUS نام دارد، نشست و برخاست مکرر هلکوپترها و انجام ماموریت های متنوع را در شرایط گوناگون امکان پذیر می سازد.

یکی از اهداف اصلی اجرای این طرح غلبه بر چالش های عملیاتی ارتش آمریکا در عراق و افغانستان اعلام شده است. زیرا شلیک مداوم به این هلکوپترها و احتمال پرتاب مواد منفجره به سمت آنها باعث شده تا خطر کشتار نظامیان آمریکایی در جریان پرواز هلکوپترها به شدت افزایش یابد.

با استفاده از این سیستم هلکوپترها به حسگرهای متنوع، انواع دوربین و سیستم های شناسایی راداری مجهز می شوند. البته در این حالت هم یک خلبان کارآزموده از راه دور هلکوپتر خودران را با استفاده از یک تبلت تحت کنترل خواهد داشت. سیستم نرم افزاری AACUS از قابلیت شناسایی موانع محیطی نیز برخوردار است.