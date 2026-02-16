به گزارش خبرنگار مهر، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره دهک‌بندی یارانه بگیران، گفت: دهک‌بندی از معیار حضور یا حذف از یارانه نقدی حذف شده است.

وی افزود: بر اساس معیارهای جدید کسانی که واحد مسکونی ۵۰ میلیاردی به بالا و خودروی ۵ میلیارد تومانی یا سطح درآمدی مصوب در آیین نامه هیات وزیران داشته باشند، از یارانه نقدی حذف خواهند شد؛ اگر فردی اظهار کند که این ملاک‌ها را ندارد بر اساس اظهار خودش ‌می‌پذیریم که یارانه سال‌های قبل را پرداخت کنیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه دهک‌بندی برداشته شده است، گفت: دهک‌بندی معیار پرداخت یا حذف از یارانه نیست این موضوع در آیین نامه دی ماه هیات وزیران تصویب شده است.