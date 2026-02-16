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۲۷ بهمن ۱۴۰۴، ۱۲:۵۱

میدری: دهک‌بندی از معیار یارانه نقدی حذف شد

میدری: دهک‌بندی از معیار یارانه نقدی حذف شد

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: دهک‌بندی از معیار حضور یا حذف از یارانه نقدی حذف شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره دهک‌بندی یارانه بگیران، گفت: دهک‌بندی از معیار حضور یا حذف از یارانه نقدی حذف شده است.

وی افزود: بر اساس معیارهای جدید کسانی که واحد مسکونی ۵۰ میلیاردی به بالا و خودروی ۵ میلیارد تومانی یا سطح درآمدی مصوب در آیین نامه هیات وزیران داشته باشند، از یارانه نقدی حذف خواهند شد؛ اگر فردی اظهار کند که این ملاک‌ها را ندارد بر اساس اظهار خودش ‌می‌پذیریم که یارانه سال‌های قبل را پرداخت کنیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه دهک‌بندی برداشته شده است، گفت: دهک‌بندی معیار پرداخت یا حذف از یارانه نیست این موضوع در آیین نامه دی ماه هیات وزیران تصویب شده است.

کد مطلب 6750595
فاطمه امیر احمدی

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    نظرات

    • علی IR ۱۵:۲۹ - ۱۴۰۴/۱۱/۲۷
      1 13
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      خواهش‌میکنم‌همان‌همانند‌قبل‌به‌روال‌پیش‌باشد‌با‌تشکر
      • IR ۱۶:۱۵ - ۱۴۰۴/۱۱/۲۷
        12 0
        من حقوق بازنشستگی می گیرم نه خانه 50 میلیاردی دارم نه ماشین 5میلیاردی .توی دهک 9 در ردیف افرادی که روزانه ده ها میلیون تومان درامد دارند هستم . یارانه من قطع شده است .33 سال کار کردم پای من چلاق هم شده است.حاضر نیستم پول یارانه را به اون کسانی بدهند که در عمر خودشان کار نکردند
    • سلمان سجادی فر IR ۱۷:۰۱ - ۱۴۰۴/۱۱/۲۷
      10 1
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      سلام شرایط اعلام شده را ندارم ولی یارانه ام قطع شده
    • IR ۰۰:۳۴ - ۱۴۰۴/۱۱/۲۸
      2 0
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      سلام به چه دلیلی مارا دهک ۹ کردین همسرم با یک نیسان کار میکند حقوقی نداریم بیمه هم نیستیم خواهش میکنم عدالت داشته باشین

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