درآمدزایی سازمان انتقال خون باید تعیین تکلیف شود

به گزارش خبرگزاری مهر، منوچهر جمالی با اشاره به اینکه بودجه در نظر گرفته شده در لایحه برای سازمان انتقال خون پاسخگوی وظایف گسترده این بخش نیست، اظهارداشت:‌ یکی از مشکلات حال حاضر سازمان انتقال خون واریز درآمدهای اختصاصی این بخش به حساب خزانه داری کل کشور است، مدیرعامل سازمان انتقال خون با حضور در کمیسیون بهداشت عنوان کرد که انتقال خون ایجاد درآمد کرده و استفاده از این درآمد کمک موثری به حل مشکلات می کند.

وی افزود:‌ اما درحال حاضر از بودجه عمومی دولت برای سازمان انتقال خون استفاده شده و همه درآمدهای این سازمان به حساب خزانه وارد می شود، مدیرعامل سازمان انتقال خون در این جلسه تاکید داشت که درآمدهای انتقال خون باید به حساب این سازمان واریز شود، زیرا واریز آن به حساب خزانه بازگشت آن را به انتقال خون را دچار مشکل می کند.

جمالی با بیان اینکه اختصاص درآمدهای انتقال خون به طور مستقیم به این سازمان موضوعی غیرمنطقی نیست، تصریح کرد:‌ در حال حاضر انتقال خون دچار مشکلاتی است که درخواست اعتبار سالیانه از دولت برای آن تا حدودی در حل مسائل موثر است، بنابراین منابع و اعتبارات مورد نیاز یا باید از خزانه به طور کامل تامین و اختصاص پیدا کند؛ یا اینکه درآمدهای اختصاصی انتقال خون به خود سازمان واگذار شود.

وی با اشاره به اینکه منطقی نیست بخشی که کار خدمات سلامت را انجام می‌دهد، برای دولت درآمدزا باشد، گفت:‌ این موضوع هر ساله تا پیش از ارسال لایحه بودجه به مجلس مورد تاکید قرار می گیرد، اما دولت بنا به دلایلی درلایحه بودجه به این موضوع توجهی نمی کند؛ البته موضوع در کمیسیون بهداشت مطرح شده و امیدواریم بتوان اقدامی درجهت قانونی کردن آن انجام داد.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان اینکه حمایت از سازمان انتقال خون به ایجاد درآمد بیشتر و افزایش تجهیزات این بخش کمک می کند، افزود: در این شرایط حتی به بودجه دولتی نیز نیازی نیست، ضمن اینکه وجود سیستم گسترده در سازمان انتقال با بودجه هایی به میزان ۲۲۰ میلیارد تومان تنها بخشی از مشکلات را در صورت تخصیص حل می کند.