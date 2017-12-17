کیانوش عیاری: مراقب زلزله مهیب تهران باشیم/ من جسور نیستم

به گزارش خبرنگار مهر، شب گذشته ۲۵ آذرماه مراسم اکران خصوصی فیلم «بیدار شو آرزو» به کارگردانی کیانوش عیاری و با حضور جمعی از عوامل سینما و بازیگران فیلم‌های عیاری در موزه سینما برگزار شد.

فیلم «بیدار شو آرزو» سال ۸۲ و چند روز بعد از زلزله بم ساخته شد و ۱۴ سال در توقیف ماند اما از دیشب ۲۵ آذر در گروه «هنر و تجربه» اکران آن آغاز شد.

عیاری در ابتدای این مراسم و در واکنش به مجری که او را به عنوان فیلمسازی جریان ساز و جسور به پشت تریبون دعوت کرد، گفت: من نه جسورم نه جریان ساز و فقط گوشه‌ای ماست خودم را می خورم شاید فقط خصلت لجبازی دارم. آن زمان زلزله بم باعث شد تصویربرداری «روزگار قریب» متوقف شود و من به همراه مهران رجبی و بهناز جعفری دو بازیگر اصلی فیلم به بم برویم.

وی با اشاره به اینکه پیش از زلزله بم قرار بوده در زلزله رودبار فیلمی بسازد، یادآور شد: آن زمان فکر کردم اگر بخواهم از ایده خود که مربوط به یک زلزله در طبس بود در زلزله رودبار استفاده کنم به سوءاستفاده متهم می شوم اما بعد از آن دیدم که عباس کیارستمی فیلمی در زلزله رودبار ساخت و اتفاقا کار درستی هم کرد و متهم هم نشد.

این کارگردان سینمای ایران بیان کرد: زمانی که عازم بم شدیم سوژه ای نداشتیم ما سه بار به بم رفتیم و هر ماه حدود یک ماه آنجا بودیم و علت این چند باره رفتن به بم فشار روحی ناشی از فضای زلزله آنجا بود.

عیاری درباره بازیگران این فیلم اظهار کرد: همه بازیگران این فیلم جز بهناز جعفری و مهران رجبی از بومیان همان منطقه بودند و پیشاپیش می گویم فیلم از خود زلزله تلخ تر است و اگر شما در اواسط فیلم، سالم سینما را ترک کنید من ناراحت نمی شوم اما امیدوارم از من نرنجید.

مهران رجبی نیز در این مراسم یادآور شد: این فیلم مثل فیلم های مستند است و هیچ فضایی برای داستان سرایی نبود. ما ابتدا شوخی گرفتیم و فکر کردیم نمی‌گذارند فیلم بگیریم و برمی گردیم ولی درنهایت این اثر با سختی ها ساخته شد.

وی با اشاره به فضای شهر در دوران بعد از زلزله بیان کرد: غروب های آنجا بسیار تلخ بود و زمانیکه از کنار چادرها می گذشتید همه گریه می کردند و فضای خوبی نداشت.

رجبی درباره گریم خود و جعفری هم با شوخی گفت: عوامل برای گریم کاری نداشتند یک بیل خاک هر بار روی ما می ریختند.

بهناز جعفری نیز در این مراسم عنوان کرد: من تبریک می گویم که این فیلم بعد از ۱۴ سال اکران می شود چون این اثر غنیمت بود.

وی با اشاره به خاطره ای از روز اول حضورش در بم یادآور شد: آقای عیاری همان روز اول یک پتو از زیر آوار درآورد و روی سرم کشید که یادم است هنوز بوی پوست چربی آدم مرده را می داد.

حسن آقاکریمی مجری طرح این فیلم نیز عنوان کرد: تمام صحنه های فیلم بازسازی است، من متاسف شدم که در سال ۸۳ در جلسه ای در جمع منتقدان به ما گفتند چرا مستند ساخته شده است درصورتیکه فقط یک دقیقه از این اثر مستند است و دلیلش این بود که بازسازی فرودگاه بم امکان نداشت. این فیلم تولید بسیار سختی داشت.

عیاری در بخش دیگری از سخنانش با هشدار نسبت به زلزله مهیب تهران عنوان کرد: زلزله ای مهیب در تهران به وقوع می پیوندد که به گفته بهرام عکاشه پدر علم زلزله شناسی ایران ترسناک‌ترین و فعال ترین گسل های تهران در شمال تهران است.

وی در پایان بیان کرد: این را برای انعکاس خبری می گویم آنچه می تواند کمک کند به اینکه این زلزله آسیب کمتری داشته باشد این است که گاز برچیده شود و تهران کاملا شهری برقی شود.