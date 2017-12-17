پیشنهاد نصب تابلوی مشخصات بلوار کشاورز در ابتدا و انتهای بلوار

به گزارش خبرنگار مهر، حجت نظری عضو کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر تهران در جلسه علنی روز یکشنبه در تذکری گفت: فضاهای شهری دارای ارزش و سرزنده، جز اولین شاخص های حیات جمعی و زندگی مدنی در شهرها هستند. یکی از نمونه های بارز این فضاهای سرزنده شهری تهران، بلوار کشاورز است. این بلوار که توسط دکتر سرافراز غزنی طراحی و از سوی سازمان میراث فرهنگی به شماره ثبت ۳۱۳۲۱ در فهرست آثار میراث ملی قرار گرفته است اکنون در زمره فضاهای موفق شهری تهران قرار دارد. جناب آقای دکتر سرفراز غزنی که اکنون فقط چند ماه از درگذشت ایشان می گذرد در واپسین روزهای عمر خویش درخواستی داشته اند که به شرح زیر می باشد:

وی افزود: در این درخواست آمده است «در آخرین سال های عمرم فقط همین خواسته را دارم و دلم می خواهد تابلویی را ابتدا و انتهای بلوار ببینم که این مشخصات روی آن نوشته شده باشد:

طول بلوار: ۱۷۰۰ متر / شروع کار: ۱۳۳۶/ پایان کار: ۱۳۳۸/ هزینه: ۶۰ میلیون ریال

شهردار وقت: مهندس توسلی/ طراح و نظارت: مهندس سرفراز غزنی/ طراحی فضاس سبز: مهندس شیبانی

سنگتراش نهر ذوزنقه: مینکو و مانی کو/ تهیه سنگ هرسیون از معادل شمال البرز»

وی ادامه داد: بنده از هیأت رئیسه شورای اسلامی شهر تهران خواستارم تا پیگیری نصب این تابلو در ابتدا و انتهای بلوار را در دستور کار خویش قرار دهند.

نظری در پایان خاطرنشان کرد: باشد که رسم قدردانی و گرامیداشت از طراحان فضاهای موفق شهری همچون بلوار کشاورز در مدیریت شهری ما نهادینه شود.