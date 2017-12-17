سعدی با پترارک در تهران، شیراز، رم و بولونیا دیدار می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، علی‌اصغر محمدخانی، معاون فرهنگی و بین‌الملل شهر کتاب گفت: بعد از برگزاری همایش سعدی و پوشکین، سعدی و یونس امره، سعدی و سروانتس، سعدی و متنبی، سعدی و کنفوسیوس، سعدی و ویکتور هوگو در سال‌های گذشته در ایران، روسیه، ترکیه، اسپانیا، چین و فرانسه، در سال آینده همایش سعدی و پترارک در ایران و ایتالیا برگزار می‌شود.

وی افزود: همایش سعدی و پترارک در روزهای چهارشنبه و پنج‌شنبه ۲۹ و ۳۰ فروردین ۱۳۹۷ با حضور سعدی‌شناسان و پترارک‌شناسان ایران و ایتالیا در مرکز فرهنگی شهر کتاب و در روز اول اردیبهشت، روز بزرگداشت سعدی در شیراز و در اواخر شهریور در دانشگاه ساپینزای رم و دانشگاه بولونیا برگزار می‌شود.

محمدخانی گفت: سعدی و پترارک دو شاعر تغزلی و غنایی در شعر فارسی و ایتالیایی هستند. غزل سعدی اوج شعرهای عاشقانه‌ انسانی است و با این‌که سعدی در غزل عاشقانه سرآمد است اما عارفانه‌ها و غزلیات پندآموز او نیز کم‌نظیر است. پترارک هم بیشترین تاثیر را بر ادبیات دوران بعد از خود داشته و کسانی چون بوکاچو، چاسر و شکسپیر از پترارک تاثیر پذیرفته‌اند. شباهت‌های بسیاری می‌توان در اشعار و آثار سعدی و پترارک یافت و به محبوبیت سعدی در اروپا پی برد. گلستان سعدی نخستین کتاب فارسی بود که به یک زبان اروپایی ترجمه شد و سعدی شاعر محبوب فیلسوفان عصر روشنگری بود که اندیشه‌های او را می‌ستودند و شیفته‌ زیبایی سخن او می‌شدند. همچنین در سیاست‌نامه‌نویسی و اخلاق‌نویسی نظریه‌ انسان‌گرایی سعدی در اروپا مورد اقبال قرار گرفت که ناظر به دیدگاه مبتنی بر تساهل، اعتدال، دفاع از ضعیفان و نقد توانگران است.

معاون بین‌الملل شهر کتاب در ادامه گفت: پترارک یک قرن بعد از درگذشت سعدی، شروع به نوشتن اشعارش کرد و تاثیر ادبی‌اش از بعضی جهات شبیه نقش ادبی سعدی در ادبیات ایران است. سعدی و پترارک دو شاعر انسان‌گرا در ادبیات جهان هستند و پترارک در پیدایش رنسانس در تمدن غرب بسیار تاثیرگذار بوده و متاسفانه در ایران به خوبی شناخته نشده است. همان‌طور که در ایران سعدی سراینده‌ طراز اول نوعی از شعر غنایی است، پترارک نیز از مهم‌ترین غزلسرایان در تاریخ غزلسرایی جهان است.

وی افزود: همان‌طور که پترارک در ایران چندان شناخته شده نیست، سعدی نیز در ایتالیا آن‌طور که در آلمان، فرانسه، انگلستان، هلند و لهستان معروف است، شهرتی ندارد. نخستین ترجمه‌ گلستان به ایتالیایی همراه با توضیحات و مباحث تطبیقی و انتقادی به همت وینچنوس در سال ۱۸۷۳ صورت گرفت و به دنبال آن در ۱۸۸۹ ترجمه‌ گلستان را ایتالو پیتسی منتشر کرد. همو منتخباتی از بوستان و گلستان را هم در کتاب تاریخ شعر فارسی خود آورد. در صد سال اخیر در ایتالیا، چندان آثار سعدی ترجمه نشده و بایسته است اشعار و آثارش به ایتالیایی ترجمه شود.

محمدخانی در پایان به دیگر فعالیت‌های مرکز فرهنگی شهر کتاب در حوزه‌ معرفی ادبیات فارسی در ایتالیا اشاره کرد و گفت: شهر کتاب در سال‌های گذشته با همکاری دانشگاه‌ها و مراکز ادبی و فرهنگی ایتالیا و ناشران ایتالیایی سمینارها و نشست‌های متعددی را در شهرهای مختلف ایتالیا برگزار کرده است و در ترجمه و انتشار آثار ادب فارسی در حوزه‌ کلاسیک و معاصر همکاری داشته است و در ماه جاری نیز ترجمه‌ دو رمان «روز حلزون» زهرا عبدی و «هیچ وقت» لیلا قاسمی در ایتالیا رونمایی می‌شود و ترجمه‌ «سووشون» سیمین دانشور نیز به زودی منتشر می‌شود. همچنین نشست‌های نقد و بررسی آثار ادبیات ایتالیایی به طور پیوسته در مرکز فرهنگی شهر کتاب برگزار می‌شود.

این همایش به همت مرکز فرهنگی شهر کتاب، مرکز سعدی‌شناسی، رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در ایتالیا، دانشگاه ساپینزای رم و دانشگاه بولونیا در ایران و ایتالیا برگزار می‌شود.