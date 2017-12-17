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۲۶ آذر ۱۳۹۶، ۱۴:۰۴

در گفتگو با مهر مطرح شد؛

احتمال تعطیلی تمامی مقاطع تحصیلی استان تهران در روز دوشنبه

احتمال تعطیلی تمامی مقاطع تحصیلی استان تهران در روز دوشنبه

تهران- معاون استاندار تهران از احتمال تعطیلی تمامی مقاطع تحصیلی استان تهران در روز دوشنبه در صورت افزایش آلاینده ها خبر داد.

حسن کریمی، در گفتگو با خبرنگار مهر از احتمال تعطیلی تمام مقاطع تحصیلی در صورت افزایش آلاینده ها برای روز دوشنبه خبر داد و افزود: فردا طرح ترافیک در محدوده زوج و فرد اعمال خواهد شد.

وی از تشکیل جلسه کمیته اضطرار  ساعت ۱۶ یا ۱۷ امروز خبر داد و گفت: پیش بینی ها حکایت از  افزایش غلظت آلاینده ها و پایداری آلودگی در هوای پایتخت دارد.

معاون استاندار تهران ادامه داد: فروش طرح ترافیک همچنان متوقف است و این طرح تا ساعت ۱۹ ادامه خواهد داشت.

کریمی گفت: در صورت تداوم آلاینده ها در وضع موجود مدارس شهر تهران و شهرستان های استان به جز دماوند و فیروزکوه تعطیل می شود .

کد مطلب 4174664

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