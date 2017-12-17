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۲۶ آذر ۱۳۹۶، ۱۷:۳۸

آمار جنایتهای صهیونیستها طی انتفاضه اخیر؛

شهادت ۱۰ فلسطینی و زخمی شدن حدود ۳ هزار فلسطینی در اراضی اشغالی

شهادت ۱۰ فلسطینی و زخمی شدن حدود ۳ هزار فلسطینی در اراضی اشغالی

از زمان اعلام تصمیم خصمانه رئیس جمهوری آمریکا علیه قدس تا به امروز ۱۰ شهروند فلسطینی درجریان تظاهرات ضد آمریکایی ـ صهیونیستی شهید و حدود ۳ هزار تَن نیز زخمی شده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، آمار جنایت های صهیونیستها علیه فلسطینیان طی انتفاضه اخیر در سرزمین های اشغالی منتشر شده است.

بر اساس این گزارش، پس از تصمیم دونالد ترامپ در مورد قدس و شناسایی این شهر به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی، اراضی فلسطینی صحنه درگیری شدید فلسطینیان با اشغالگران صهیونیستی در حمایت از قدس بوده است.

تاکنون در این درگیری ها ۱۰ فلسطینی در نوار غزه، کرانه باختری و قدس اشغالی به شهادت رسیده اند. نزدیک به ۳ هزار نفر زخمی شده اند که حال برخی از آن ها وخیم است و هنوز تحت مداوا هستند.

علاوه بر این، ۲۵ نظامی و شهرک نشین صهیونیست هم تاکنون در این درگیری ها زخمی شده اند. همچنین بیش از ۳۰۰ فلسطینی از جمله ده ها زن و کودک در این مدت به اسارت گرفته شده اند.

کد مطلب 4174934

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    نظرات

    • shikhouse IR ۱۲:۳۷ - ۱۳۹۶/۰۹/۲۷
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      پاسخ
      واقعا متاسفم

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