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۲۴ آذر ۱۴۰۰، ۱۵:۱۶

یک سازمان حامی حقوق کودکان اعلام کرد؛

۲۰۲۱ خونبارترین سال برای کودکان فلسطینی

۲۰۲۱ خونبارترین سال برای کودکان فلسطینی

یک سازمان حامی حقوق کودکان از سال جاری میلادی به عنوان خونبارترین سال برای کودکان فلسطینی از سال ۲۰۱۴ تاکنون، نام برد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از عربی ۲۱، یک سازمان حامی حقوق کودکان اعلام کرد که سال جاری میلادی خونبارترین سال برای کودکان فلسطینی از سال ۲۰۱۴ بوده است.

سازمان « ۹۷۲mag» در گزارشی با اشاره به اینکه رژیم صهیونیستی به جای محاکمه قاتلان، فعالیت های سازمان های حامی حقوق کودکان فلسطینی را هدف قرار می دهد و آنها را مجرم قلمداد می کند، آورده است: سال ۲۰۲۱ مثل هیچ سال دیگری نبود.

این سازمان در ادامه گزارش داد: سال جاری میلادی از ۲۰۱۴ تاکنون، مرگبارترین و خونبارترین سال برای کودکان فلسطینی بود که حمله ویرانگر رژیم صهیونیستی به نوار غزه هم شامل آن می شود.

سازمان مذکور با اشاره به اینکه تا چهاردهم دسامبر جاری، ۸۶ کودک فلسطینی در کرانه باختری اشغالی به همراه قدس و نوار غزه به دست نظامیان رژیم صهیونیستی  شهید شدند، بیان کرد: در حمله اسرائیل به نواره غزه در ماه می گذشته که یازده روز طول کشید، مجموعا ۶۷ کودک به شهادت رسیدند.

براساس این گزارش، نظامیان رژیم صهیونیستی همچنین در طول همین سال، پانزده کودک فلسطینی را با شلیک مستقیم به آنها در کرانه باختری و قدس اشغالی به شهادت رسانده و یک کودک را نیز در شرق نوار غزه شهید کردند. علاوه بر این دو کودک را نیز در کرانه باختری شهید کردند.

طبق این گزارش تا ۱۴ دسامبر جاری ۸۶ کودک فلسطینی در کرانه باختری، قدس اشغالی و غزه به دست صهیونیستها شهید شده اند. صهیونیستها طی ۱۱ روز جنگ در مجموع ۶۷ کودک فلسطینی را شهید کردند و این با استفاده از گلوله تانک و حملات هوایی بوده است.

در این گزارش آمده است: به موجب قانون بین المللی این قابل توجیه نیست.

این گزارش در ادامه به شهادت نوجوان هفده ساله فلسطینی با نام عبیده جوابره که به ضرب گلوله نظامیان رژیم صهیونیستی به شهادت رسید، اشاره شده است.

کد مطلب 5376381

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    نظرات

    • فرشته ملک الموت IR ۱۳:۴۹ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۳
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      هرچی جنگ و بدبختی است زیر سر مردها است البته مردها انقدر سیاست مدار و قهار وارد عمل میشن که پای زن ها رو بلدند به میان بکشند و وارد عرصه جنگ کنند اسلحه دستشان بدهند دنیا از دست مردها در تلاطم و نابودی است مرد قدرت طلب است مرد بود که باعث شد زن از بهشت خداوند رانده شود این مرد بود دنیا رو نابود کرده

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