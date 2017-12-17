باید پذیرفت که خوزستان کاملا بحرانی شده است/گوریه در آماده باش

کیامرث حاجی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه زلزله امروز و روزهای گذشته در شهر گوریه شوشتر خساراتی در پی نداشته است، عنوان کرد: با این وجود، دستگاه های امدادی و خدماتی در قالب ستاد مدیریت بحران به حالت آماده باش قرار درآمده اند.

وی ادامه داد: به همین دلیل ستاد مدیریت بحران در بخشداری شوشتر تشکیل و هماهنگی های لازم در این خصوص صورت گرفت تا اقدامات ضروری از جمله انتقال و ذخیره اقلام و آذوقه در این منطقه انجام شود.

این مقام مسئول در استانداری خوزستان با اشاره به اینکه مدل های آب و هوایی مختلفی در استانی به وسعت خوزستان وجود دارد، تصریح کرد: با توجه به این موضوع، باید بپذیریم که استان کاملا بحرانی شده و با وجود اینکه مدل های آب و هوایی به عنوان نعمت های خدادادی محسوب می شوند اما نیاز است که آنها را کنترل کنیم و تا بتوان از حوادث بعد از آن جلوگیری کرد.

حاجی زاده تاکید کرد: خوزستان به عنوان قلب تپنده اقتصاد ایران معروف است و به اندازه ای که نام این استان بزرگ است و نقش استراتژیکی در کشور دارد، نیاز است تا به همان اندازه به مشکلات موجود توجه شود و از ایجاد مسائل امنیتی ناشی از این معضلات، جلوگیری کرد.

حاجی زاده با بیان اینکه در گذشته زیرساخت های مناسب برای مدیریت بحران در استان فراهم نشده است، افزود: به دلیل عدم زیرساخت ها و نیز نوسازی و بازسازی های لازم، امکان ایجاد بحران در زمان وقوع حوادث و اتفاقات بسیار زیاد است.

مدیرکل بحران استان خوزستان بیان کرد: بحث دیگری که از اهمیت بالایی برخوردار است، موضوع جا نیفتادن پیش بینی و پیشگیری در بین مدیران و دستگاه های اجرایی است و لازم است فرهنگ سازی در این زمینه انجام شود.

وی تصریح کرد: به عنوان مثال، در زمینه مقاوم سازی، اعتبارات قابل توجه ای برای خوزستان در نظر گرفته شده اما عملا استقبال چندانی از مدیران دستگاه های اجرایی شاهد نبودیم و از آنجایی که بعد از مصوبات شورای تامین، مصوبات ستاد مدیریت بحران لازم الاجرا است، دستگاه های اجرایی باید توجه داشته باشند که عدم اجرای این مصوبات، نوعی تخلف اداری است.

دبیر ستاد مدیریت بحران استان، تاکید کرد: اگر در زمینه مدیریت بحران، حادثه ای رخ دهد ، عدم توجه به مصوبات این ستاد خسارات غیر قابل جبرانی را در پی دارد و مدیران متخلف باید پاسخگو باشند.