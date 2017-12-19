ابلاغ سهمیه نخست وام اشتغال روستایی/۲۲۵۰میلیارد تومان اختصاص یافت

سید ابوالفضل رضوی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه روز گذشته (دوشنبه ۲۷ آذرماه) از طرف رئیس سازمان برنامه و بودجه سهمیه مرحله نخست پرداخت تسهیلات اشتغال روستایی به صندوق توسعه ملی و موسسات عامل ابلاغ شد گفت: بر اساس لایحه دولت و مصوبه مجلس، در سال جاری مجوز اختصاص معادل ریالی ۱.۵ میلیارد دلار به میزان حدود ۶ هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی برای اشتغال مناطق روستایی، عشایری و سرمایه در گردش برای شهرهای زیر ۱۰ هزار نفر دریافت شد.

وی تاکید کرد: هر یک از موسسات عامل باید معادل سهمیه‌ای که از صندوق توسعه ملی در اختیار آنها قرار می‌گیرد را با منابع خود تلفیق کنند و در قالب تسهیلات با نرخ سود ۶ درصد پرداخت کنند. بنابراین در مجموع ۶ هزار میلیارد تومان دیگر نیز از منابع داخلی خود موسسات به این منابع اضافه می‌شود که با این حساب حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان برای اشتغال روستایی در نظر گرفته شده است.

معاون جهانگیری ادامه داد: بر اساس آیین نامه اجرایی این طرح، ۳ بانک «کشاورزی»، «پست بانک» و «توسعه تعاون» و ۲ «صندوق‌ کارآفرینی امید» و «صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی» به عنوان پنج موسسه عامل پرداخت کننده این تسهیلات انتخاب شدند اما صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی به دلیل کمبود اعتبارات و عدم توانایی تلفیق منابع خود با سهم صندوق توسعه ملی از پرداخت این تسهیلات انصراف داد. بنابراین بانک کشاورزی، بانک توسعه تعاون، پست بانک و صندوق کارآفرینی امید به عنوان ۴ موسسه عامل در پرداخت تسهیلات ۱.۵ میلیارد دلاری اشتغال روستایی که بخش اول آن دیروز ابلاغ شد، مشارکت دارند.

وی درباره ابلاغ سهمیه هر یک از موسسات عامل برای پرداخت وام اشتغال روستایی از سوی رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: از کل سهمیه ۱.۵ میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی (حدود ۶ هزار میلیارد تومان)، ۵۰ درصد نزد بانک کشاورزی و ۵۰ درصد مابقی نزد بانک توسعه تعاون، پست بانک و صندوق کارآفرینی امید طی دو مرحله از سوی صندوق توسعه ملی، سپرده گذاری می‌شود.

اختصاص ۲۲۵۰ میلیارد تومان به ۴ موسسه عامل در مرحله نخست

رضوی با اشاره به اینکه سهمیه مرحله نخست هر یک از موسسات عامل به آنها ابلاغ شده است، افزود: در فاز نخست ۲ هزار و ۲۵۰ میلیارد تومان از کل منابع ۶ هزار میلیارد تومانی صندوق توسعه ملی به ۴ موسسه عامل اختصاص یافت؛ به این ترتیب که در مرحله اول ۱۵۰۰ میلیارد تومان به بانک کشاورزی و ۲۵۰ میلیارد تومان به بانک توسعه تعاون، ۲۵۰ میلیارد تومان به پست بانک و ۲۵۰ میلیارد تومان نیز به صندوق کارآفرینی امید با دریافت تضامین لازم از موسسات عامل توسط صندوق توسعه ملی نزد آنها سپرده گذاری می‌شود.

حداقل وام ۱۰۰ میلیون تومان؛ حداکثر ۲ میلیارد تومان

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور همچنین از تعیین کف و سقف تسهیلات اشتغال روستایی خبرداد و گفت: به دلیل اینکه مکانیزم‌های جدی برای جلوگیری از انحراف این تسهیلات در نظر گرفته شده تا صرفا در جهت اشتغال هزینه شود، حداقل میزان پرداخت این تسهیلات ۱۰۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است چراکه نظارت بر تسهیلات خرد کمتر از این میزان دشوار است و احتمال انحراف منابع وجود دارد؛ ضمن اینکه تسهیلات خرد برای اشتغال، خارج از این طرح عموما پرداخت می‌شود.

وی ادامه داد: همچنین سقف پرداخت این تسهیلات برای طرح‌های دارای توجیه اقتصادی ۲ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، دولت اوایل سال جاری به منظور خروج از بحران بیکاری در مناطق محروم و روستایی کشور، لایحه برداشت معادل ریالی ۱.۵ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی را به مجلس ارائه داد و در نهایت مجلس شورای اسلامی با این میزان برداشت در قالب «قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی» موافقت کرد. همچنین، آیین نامه اجرایی این قانون در تاریخ ۱۷ آبانماه سال جاری توسط هیأت وزیران تصویب و ابلاغ شد.

پیش از این معاون معاون اول رئیس جمهور در گفتگو با مهر شرایط کلی متقاضیان برای دریافت این تسهیلات را تشریح کرده بود.