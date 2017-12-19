در زمینه طب سنتی می توان از تجربه کشور چین بهره برد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سیدحسن هاشمی در خصوص جزییات دیدار با وزیر بهداشت چین گفت: این جلسه خوب پیش رفت و برای هر دو طرف مفید بود، زیرا طرف چینی از تجربیات ایران در حوزه سلامت بهره برد و برای ما نیز آموزنده بود، به هرحال مدیریت یک خانم بر یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون نفر در زمینه سلامت، درمان و پیشگیری در نوع خود قابل توجه است.

وزیر بهداشت ادامه داد: در زمینه همکاری های متقابل هم قرار شد، دو گروه از هر دو کشور رایزنی کنند، ضمن اینکه وزیر بهداشت چین هم از ایران بازدیدی داشته باشند.

هاشمی گفت: دو تفاهم نامه در زمینه ارتقای همکاری ها امضا شد، این تفاهم نامه ها در حوزه بهداشت، درمان، واکسیناسیون، تولید دارو، تجهیزات پزشکی، ساخت بیمارستان ها و تلاش جمعی در حوزه های بین المللی مانند WHO و البته مشکلاتی هم در حوزه بانک وجود دارد که مشمول حال ما هم می شود و از وزیر بهداشت چین خواستیم که کمک کنند در دولت مشکلات به حداقل برسد.

وزیر بهداشت تصریح کرد: در زمینه طب سنتی نیز می توان از تجربه کشور چین بهره برد، افرادی که با طب مدرن سروکار دارند، می توانند از طب ایرانی به عنوان طب مکمل استفاده کنند و افرادی هم که در بخش طب سنتی کار می کنند، باید آگاهی بیشتری پیدا کنند، چرا که امروز در جامعه چین نسبت به طب سنتی به عنوان طب ملی شان، اقبال خوبی پیدا شده است، آن هم در قرن بیست و یکم، که باید به این موضوع واقع بینانه نگریست، هیچ کدام از این دو گروه نمی توانند با نفی دیگری باعث رشد خودشان شوند، این دو طب مکمل یکدیگر هستند و در ایران هم اگر این باور به وجود بیاید، زمینه احیای روزافزون طب ملی ما فراهم خواهد شد که البته نیاز به آموزش، دانش و مهارت دارد.

هاشمی گفت: در زمینه طب مدرن هم تفاهم نامه ای به امضا رسید که امید است، هم بخش خصوصی و هم بخش دولتی بتوانند حداکثر استفاده را ببرند.

وزیر بهداشت درخصوص دستاوردهای سفر به کشور چین و بازدیدهایی که از سیستم بهداشت و درمانی این کشور صورت گرفت، گفت: سفر مفیدی بود البته من و همکارانم با این کشور ناآشنا نبودیم، زیرا فارغ التحصیلانی را داریم که در کشور چین تحصیل کرده اند و مطالعه مفصلی در مورد چین داشته اند، اما به طورکلی جلسه ای که با وزیر بهداشت و همکاران شان داشتیم و همچنین توافقاتی که انجام شد، بهترین بخش سفر بود و امیدوارم ثمرات آن را در ماه های آینده در ارتقای روابط دو طرف شاهد باشیم.