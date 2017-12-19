به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران، محمد فرجود در جمع فعالان استارتاپی گفت: از جمله برنامه های مهمی که ما پیگیری خواهیم کرد بحث «شهر هوشمند» است. امروز مردم تهران با چالش های مهمی رو به رو هستند و نیاز است که از مباحث کلی درباره شهر هوشمند فاصله بگیریم و به سمتی حرکت کنیم که شهر هوشمند در قالب خدماتی قابل درک و ملموس در زندگی مردم نقش آفرین باشد.

وی با تاکید بر ضرورت حرکت پرشتاب و همه جانبه در این زمینه یادآور شد: باور داریم مقابله و مرتفع کردن بسیاری از چالش های شهری که زندگی روزمره شهروندان و پایتخت نشینان را تهدید می کند مانند ترافیک و یا آلودگی هوا و آلاینده های زیست محیطی، نیازمند توجه ویژه به زیرساختهای ارتباطی و فناوری از جمله شبکه های پهن باند، فیبر نوری یا فناوری های اینترنت اشیا است.

فرجود گفت: در همسایگی کشور ما و کنار خلیج فارس، شهری مانند دوبی با سرمایه گذاری و تمرکز بر حرکت به سمت شهر هوشمند و بهره گفتن از اینترنت اشیاء موفق شده در یک بازه زمانی به نسبت کوتاه، میزان استفاده از حمل و نقل عمومی را دو برابر افزایش دهد.

وی با اشاره به شرایط نامناسب آلودگی هوا در روزهای اخیر و گلایه های شهروندان تاکید کرد: یکی از محورهایی که در تعامل با استارتاپ‌ها و بخش خصوصی به آن خواهیم پرداخت، موضوع آلودگی هوا است و ایده‌های استارتاپی برای حل این معضل را استقبال و حمایت می کنیم.

مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران اضافه کرد: مسئله آلودگی هوا تهدیدی پیچیده و چندوجهی و البته دارای چندین متولی است و این متولیان صرفا محدود به شهرداری تهران نیست و در بیرون از سازمان هم متولیانی دارد که همه باید پاسخگو باشند.

وی توضیح داد: به همین دلیل نمی‌توان گفت که فقط با توسعه و بکارگیری ابزارهای فناوری اطلاعات این موضوع حل می‌شود؛ اما تردیدی نیست که هوشمندسازی شهر تهران و سایر کلانشهرهای کشور با سرمایه گذاری و دعوت از بخش خصوصی و برنامه ریزی دقیق می تواند تاثیر بسزایی در رفع این معضل داشته باشد.