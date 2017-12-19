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۲۸ آذر ۱۳۹۶، ۱۸:۱۵

سرپرست اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای هشترود خبر داد:

افزایش ایمنی جاده های هشترود همزمان با فصل سرد سال

افزایش ایمنی جاده های هشترود همزمان با فصل سرد سال

هشترود- سرپرست اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای هشترود از افزایش ایمنی جاده های هشترود همزمان با فصل سرد سال خبر داد.

تیمور امیرانلوی در گفتگو با خبرنگار مهر از خط کشی مسیر هشترود به نظرکهریزی خبر داد و افزود: ۴۵ کیلومتر از مسیر هشترود به نظرکهریزی توسط پیمانکار طرف قرارداد خط کشی شد.

وی در ادامه افزود : با توجه به بازدیدهای به عمل آمده از مسیر هشترود به نظرکهریزی و نیاز اساسی به خط کشی و مکاتبات لازم با اداره کل استان عملیات خط کشی در جهت ایجاد مسیر ایمنی بالا در این مسیر انجام شد.

سرپرست اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان هشترود گفت : ایمنی تردد، دید کافی در شب، کنترل ترافیک، تسهیل رفت و آمد و کاهش میزان تصادف ها و سوانح رانندگی را از مزایای اجرای این طرح برشمرد.

امیرانلوی با بیان اینکه ایجاد مسیر ایمنی بالا در جاده ها از اولویت های کاری این اداره است، اظهار داشت: روزانه گشت های راهداری در محورها حضور فعال داشته و در صورت مشاهده هر گونه مواردی و نواقصی از  جمله مرمت و بازسازی علائم و لکه گیری  آسفالت و ... توسط  راهداران فعال و جهادی شهرستان هشترود اقدامات لازم را در جهت رفع مشکل بوجود آمده در جاده ها انجام می گیرد.

امیرانلوی خاطرنشان کرد : نیروهای راهداری شهرستان هشترود در جهت ارائه خدمات ارزنده و ایجاد مسیر ایمنی بالا در جاده ها در تمامی فصول بخصوص در فصل زمستان بصورت شبانه روزی حتی در روزهای تعطیل در آماده باش کامل قرار دارند.

وی از عملیات خط کشی مسیر هشترود به خراسانک بطول ۱۰ کیلومتر خبر داد.

کد مطلب 4177088

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