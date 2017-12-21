ناشنوایی مادرزاد با مهندسی ژنتیک درمان شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ساینس، محققان توانستند برای نخستین بار ناشنوایی مادرزاد را با کمک ابزار مهندسی ژنتیک درمان کنند.

ناشنوایی یک اختلال ژنتیکی است که در بیش از ۵۰ درصد افراد اتفاق می افتد و اصولا غیرقابل درمان است. اما اکنون محققان شیوه درمانی را آزمایش کردند که به طور موفقیت آمیز ناشنوایی در موش ها را معکوس کرد و امیدی برای درمان آن در انسان را نیز به وجود آورده است.

محققان دانشگاه هاروارد برای این منظور از روشCrispr CAS-9 استفاده کردند. Crispr در حقیقت بهبود دی ان ای در سلول های زنده است.

در موش هایی که به طور مادرزاد ناشنوا متولد شده اند، این روش متغیر ناشنوایی ژنی به نام TMC1 را خاموش کرد.

انسان هایی که چنین متغیر ژنتیکی داشته باشند، دچار ناشنوایی تدریجی می شوند و محققان امیدوارند این روش درمانی را برای انسان نیز به کار ببرند.