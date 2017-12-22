دکتر محمد تقی جغتایی مشاور وزیر بهداشت در امور توانبخشی در گفتگو با خبرنگار مهر در حاشیه ششمین کنگره علوم اعصاب، افزود: هدف این کنگره ایجاد پل ارتباط میان محققین درعلوم پایه و علوم بالینی است. مباحثی که در این کنگره مطرح می شود اقداماتی ست که به مراحل کاربردی رسیده است.

وی ادامه داد: حوزه هایی که در کنگره امسال مورد بررسی قرار می گیرد عبارت است از استفاده از تکنولوژی تحریکات مغزی برای درمان بیماری ها، این تکنولوژی تحریکات سطحی و عمقی مغز بوده و عمدتا برای درمان بیماری ها رایج مانند پارکسینون و وسواس استفاده می شود.

رئیس انجمن علوم اعصاب ایران اظهار کرد: اولین جراحی وسواس در ایران توسط تیمی از دانشگاه علوم پزشکی ایران در چند ماه گذشته انجام شد و نتایج این جراحی نشان داد این نوع تحریکات مغزی می تواند در درمان این گونه بیماری ها نیز کاربرد داشته باشد.

جغتایی ادامه داد: تکنولوژی تحریکات مغزی در اعتیاد و بیماری صرع نیز می تواند کاربرد داشته باشد.

وی افزود: ستاد شناختی و محققین علوم اعصاب به دنبال خودکفایی در تکنولوژی علوم اعصاب هستند که خوشبختانه اقداماتی در این راستا نیز انجام شده است. هم اکنون الکترودهای مغزی برای انجام این تحریکات توسط دانشجویان فنی دانشگاه تهران ساخته اند و در مدل حیوانی کوچک اجرایی شده و عملکرد مثبتی داشت. اکنون وارد فاز بعدی آن یعنی آزمایش بر روی حیوانات بزرگ شده است و اگر از این مرحله نیز به خوبی عبور کنیم این الکترود وارد فاز انسانی می شود و بعد از آن می تواند به عنوان یک ابزار تولید ایران در اختیار جراحان و روانپزشکان قرار بگیرد.

مشاور وزیر بهداشت در امور توانبخشی ادامه داد: امروزه میتوان بیماری های پیشروده ی مغز را نظیر پارکینسون و الزیمر در افراد شناسایی کنیم که در این کنگره به آن می پردازیم.

وی افزود: در این روش علاوه بر تست های شناختی از طریق بایومارکر ها این بیماری های پیشرونده را تشخیص داده می شود. این اقدام به صورت شبکه ای توسط چند دانشگاه در ایران در دست بررسی است که بعد از گذراندن مراحل آزمایشی از آن استفاده می کنیم. تست های شناختی افرادی را که ممکن است در آینده به اختلالاتی نظیر آلزایمر و دمانس مبتلا شوند را شناسایی می کنند .

جغتایی یادآور شد: دمانس در سنین ۶۵سال به بالا درافراد رخ می دهد و مهم ترین اقدامی که ما انجام می دهیم این است که افرادی که زمینه و بستر لازم برای ابتلا به آن را دارد، شناسایی کنیم به همین دلیل این تست ها را معمولا در افراد ۵۵ سال به بالا انجام می دهیم.