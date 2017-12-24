سال ۲۰۱۷ سال وحشتناکی برای کودکان یمن بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «اسپوتنیک»، «میرتچل ریلانو» نماینده مقیم سازمان یونیسف در یمن اعلام کرد که سال ۲۰۱۷ سال وحشتناکی برای کودکان یمنی بوده است.

وی ابراز امیدواری کرده که صلح در سال ۲۰۱۸ در یمن ایجاد شود. ریلانو تأکید کرد که راهکار سیاسی تنها راه تضمین شده برای جلوگیری از کشته شدن شمار بیشتری از کودکان یمنی است.

این مقام یونیسف همچنین پزشکان، پرستارها و معلمان یمنی را قهرمان های واقعی یمن توصیف کرد و گفت: تنها در یک هفته گذشته دست کم ۱۳ کودک یمنی کشته و ۱۲ تن دیگر زخمی شده اند و در ماه دسامبر ۴۲ کودک کشته و ۳۸ تن دیگر زخمی شده اند.

نماینده مقیم سازمان یونیسف تأکید کرد که برای این سازمان اهمیت زیادی دارد که بتواند در یمن حضور داشته و فعالیت های خود در همه زمینه ها را انجام دهد.

این مسئول بین المللی گفت که سازمان یونیسف در داخل یمن تا کنون موفق شده تا ادامه کار بسیاری از مراکز پزشکی را تضمین کند و موفق شده کمپین مبارزه با فلج اطفال را در این کشور راه اندازی کند و ۵ میلیون کودک یمنی از این طرح استفاده کرده اند و ۲۰۰ هزار کودک هم از طرح جلوگیری از سوء تغذیه حاد بهره برده اند.