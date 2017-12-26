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۶ دی ۱۳۹۶، ۱:۲۱

به دنبال زلزله ۴.۲ ریشتری

مردم کرج به خیابان‌ها آمدند/ ترافیک در سطح شهر

مردم کرج به خیابان‌ها آمدند/ ترافیک در سطح شهر

کرج- به دنبال وقوع زلزله در مرز تهران و البرز مردم وحشت‌زده راهی خیابان شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، وقوع زلزله در مرز دو استان البرز و تهران موجب حضور مردم در سطح خیابان ها و ترافیک شده است.

بنابراین گزارش زمین لرزه ای به بزرگی ۴.۲ ریشتر ساعت ۵۴ دقیقه بامداد مرز استان های تهران و البرز ، حوالی ملارد را لرزاند. محل دقیق وقوع این زمین لرزه ، ۵ کیلومتری ملارد ، ۷ کیلومتری مشکین دشت و­۴۲ کیلومتری تهران­ اعلام شده است.

عمق این زمین لرزه ۱۲ کیلومتری سطح زمین بوده است.

سخنگوی سازمان آتش نشانی تهران اعلام کرد که تاکنون گزارشی از حادثه ناشی از زلزله دریافت نشده است.

سخنگوی ستاد مدیریت بحران کشور هم تاکید کرد که زمین لرزه ۴.۲ ریشتری در استان تهران زیاد احساس نشد و این زمین لرزه خسارت مالی و تلفات جانی به همراه نداشته است.

کد مطلب 4183925

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