نشست اعتاب مقدس جهان اسلام امروز برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید عسکری سوادجانی؛ مدیرکل بقاع متبرکه و اماکن مذهبی سازمان اوقاف با اشاره به ضرورت هماهنگی و همکاری مشترک میان کشورهای زائر پذیر دارای اماکن متبرکه اظهار کرد: پنجمین نشست هم‌اندیشی نخبگان و فرهیختگان عرصه خدمت‌گزاری در اماکن مقدس جهان اسلام از امروز ششم دی ماه آغاز و تا نُهم دی ماه با حضور میهمانان اعتاب مقدس کشورهای عراق، سوریه و جمهوری اسلامی ایران و با میزبانی سازمان اوقاف و امور خیریه ادامه خواهد یافت.

وی درباره آغاز همکاری‌های عتبات جهان اسلام گفت: پس از اینکه در هشتم اردیبهشت ماه امسال بیانیه‌ ۱۸ بندی در شهر کربلا و حرم مطهر حضرت اباعبدالله‌الحسین (ع) در قالب تفاهم‌نامه اعتاب مقدس جهان اسلام به امضاء رسید دامنه و سیر این همکاری ها افزایش یافت.

مدیرکل بقاع متبرکه و اماکن مذهبی سازمان اوقاف افزود: برای عملیاتی کردن این تفاهم‌نامه، ۱۷ تولیت اعم از آستان‌های مقدس امام علی (ع)،امام حسین (ع)، امامین جوادین (ع)، امام رضا (ع)، امامین عسکرین (ع)، حضرت ابوالفضل (ع)، حضرت زینب (س)، حضرت رقیه (س)، حضرت معصومه (س)، احمد بن موسی الکاظم (ع)، حضرت عبدالعظیم حسنی (ع)، مسجد مقدس کوفه و مزارهای وابسته آن، مسجد مقدس جمکران، مزارات مقدس شیعی در عراق، سازمان اوقاف و امور خیریه، دیوان وقف شیعی عراق، مدیریت عتبات مقدس و مزارات شریف شیعی در عراق و بعثه حج و زیارت جمهوری اسلامی ایران این تفاهم‌نامه را امضاء کردند.

وی با اشاره به اینکه سه دستور برای نشست هم‌اندیشی نخبگان و فرهیختگان عرصه خدمت‌گزاری در اماکن مقدس جهان اسلام پیش‌بینی شده است، تصریح کرد: دستور نخست بررسی مفاد بندهای ۶، ۷، ۸، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ تفاهم‌نامه است.

مدیرکل بقاع متبرکه و اماکن مذهبی سازمان اوقاف با بیان اینکه بند ۶ راجع به ارائه محصولات فرهنگی و برنامه‌های معرفتی و بند ۷ درباره پیش‌بینی مسیرهای مناسب برای رفت و آمد زائران و فضاهای رفاهی اماکن متبرکه است، گفت: بند ۸ تفاهم‌نامه هم به راهکارهای لازم برای تامین امنیت زائران اشاره کرده است.

عسکری افزود: بند ۱۰ تفاهم نامه هم درباره فراهم کردن خدمات قانونی و اداری برای تامین نیازهای احتمالی زائران، بند ۱۱ درباره تلاش برای ارائه خدمات متنوع و حمایت لازم از زائران در طول سفر توسط ارگان‌های مربوطه و بند ۱۲ در رابطه با افزایش هماهنگی با مقامات ذیربط در مراکز دیپلماسی و پایانه‌های مرزی بین‌المللی برای حفاظت وایجاد امنیت از زائران است.

مدیرکل بقاع متبرکه و اماکن مذهبی سازمان اوقاف با بیان اینکه دستور دیگر این نشست پیش‌بینی چهار کارگروه برای اعتاب مقدس جهان اسلام و همکاری و تبادل نظر کارگروه‌های ۴ گانه کمیته نمایندگان است، عنوان کرد: کارگروه قرآنی، کارگروه فناوری اطلاعات و فضای مجازی، کارگروه آموزش و پژوهش و کارگروه تولید محصولات فرهنگی جزو این چهار کارگروه هستند.

وی درباره اهداف این نشست بیان کرد: این نشست تعالی فرهنگ اسلامی منبعث از رفتار و اخلاق نبوی (ص) و سیره ائمه (ع) تلاش و کوشش مضافف برای تکریم زائران حرم‌های مطهر و خدمت رسانی اصولی به زائران ومسافران را دنبال می کند.

مدیرکل بقاع متبرکه و اماکن مذهبی سازمان اوقاف با اشاره به اینکه این همایش امروز چهارشنبه به میزبانی سازمان اوقاف در هتل ارم آغاز می‌شود، گفت: در این مراسم حجت‌الاسلام والمسلمین محمدی؛ نماینده ولی فقیه و رئیس سازمان اوقاف و حجت‌الاسلام والمسلمین شرفخانی؛ معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف سخنرانی خواهند داشت .