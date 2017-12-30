افزایش ۳۰۰۰مگاواتی ظرفیت نیروگاه ها/سرمایه گذاری داخلی راهگشا شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، محسن طرزطلب، مدیرعامل شرکت مادرتخصصی نیروگاه های حرارتی در خصوص نیروگاه هایی که برای پیک تابستان ۹۷ به مدار خواهند آمد، اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تاکنون حدود ۱۵۰۰ مگاوات نیروگاه جدید به مدار آمده که امیدواریم تا تابستان سال آینده این میزان را به ۳۰۰۰ مگاوات برسانیم. این در حالی است که کل سرمایه گذاری انجام شده در این سه هزار مگاوات نیروگاه جدید که تا تابستان سال آینده به مدار می آید، سرمایه گذاری داخلی است.

وی ادامه داد: تقریباً بجز در یک واحد ۱۶۲ مگاواتی نیروگاه شیروان که از سرمایه گذاری دولتی سرمایه آن تأمین می شود، بقیه نیروگاه های جدید تا تابستان ۹۷، از طریق سرمایه بخش خصوصی تأمین می شوند.

این مقام مسوول در ادامه در خصوص تبدیل برج های تر به خشک در نیروگاه های کشور گفت: این طرح از سال ۹۴ در واحد اول نیروگاه همدان به ظرفیت ۲۵۰ مگاوات، آغاز و در سال ۹۶ تکمیل شد و ما براساس آن توانستیم حدود ۸۷ درصد مصرف آب را در این واحد نیروگاهی کاهش دهیم. البته این برنامه برای واحد های بعدی نیروگاه شهید مفتح همدان در حال اجرا شدن است که واحد دوم نیز پیمانکار آن تعیین شده که امیدواریم به زدی شاهد اتمام این فاز از پروژه باشیم. ۲ واحد باقیمانده این نیروگاه نیز قرار است از وام جایکا برای تأمین سرمایه تبدیل این برج های تر به خشک استفاده کنیم.

طرزطلب با اشاره به اجرای همین طرح در نیروگاه اصفهان نیز اظهار داشت: برای نیروگاه اصفهان نیز دنبال مجوز هستیم که امیدواریم با دریافت سریع این مجوزها بتوانیم کار آن را زودتر شروع کنیم.