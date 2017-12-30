آثار سوء معوقات بیمه ها بر اقتصاد آزمایشگاه/تعطیلی آزمایشگاه ها

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر فریبا شایگان افزود: آزمایشگاه تشخیص طبی به دلیل نقشی که در پیشگیری، تشخیص، درمان و پایش بیماری ها دارد، یکی از مهم ترین اجزای نظام سلامت کشور محسوب می شود.

وی ادامه داد: آزمایشگاه برای ایفای این نقش نیازمند استفاده از تکنولوژی به روز دنیا، کیت و فرآورده های تشخیصی معتبر، پرسنل کارآزموده و ماهر، استقرار سیستم مدیریت کیفیت و...، است که دستیابی به این موارد نیازمند منابع مالی است.

عضو هیئت مدیره انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی ایران، با عنوان این مطلب که بخش عمده این منابع مالی با پرداخت به موقع مطالبات از بیمه ها تامین می شود، تاکید کرد: تزریق به موقع منابع مالی دستیابی به اهداف نظام سلامت در بخش آزمایشگاه را که همان ارتقاء کیفیت خدمات قابل ارائه به بیماران است و تشخیص دقیق و به هنگام را میسر می سازد.

شایگان اظهارداشت: بدون تامین منابع مالی، استفاده از تجهیزات و کیت های معتبر و مناسب و انجام روش ها و تست های تشخیصی جدید و استخدام نیروی انسانی توانمند امکان پذیر نیست و این امر سبب نقصان علمی در آزمایشگاه ها خواهد شد.

وی افزود: معوقات یک ساله بیمه ها در شرایطی که از یک طرف افزایش تعرفه در بخش آزمایشگاه طی سه ساله گذشته بسیار ناچیز بوده است و از طرفی آزمایشگاه مجبور به پرداخت به موقع حقوق و دستمزد و حق بیمه پرسنل، هزینه های کیت، تعمیر و کالیبراسیون تجهیزات و هزینه های کنترل کیفی و هزینه خدمات و اجاره بها و ...، است و همچنین، موظف به پرداخت مالیات پولی است که هنوز از بیمه ها دریافت نکرده است.

شایگان با تاکید بر اینکه مشکلات مالی آزمایشگاه ها مستقیما بر روی کیفیت ارائه خدمات اثرات سوء به جای می گذارد، تصریح کرد: طی دو سال گذشته شاهد تعطیلی تعداد زیادی از آزمایشگاه ها در تهران و کشور بوده ایم.

وی گفت: نتیجه تعطیلی آزمایشگاه ها یعنی بیکار شدن پرسنل آزمایشگاهی که در این شرایط سخت و بدون منابع مالی تنها عامل حفظ کیفیت ارائه خدمات آزمایشگاهی همانا وجدان کاری و احساس مسئولیت این قشر و مسئولین فنی آزمایشگاه ها بوده است.

شایگان ادامه داد: سهم آزمایشگاه از منابع بیمه در مقایسه با سایر خدمات بسیار اندک است ولی پرداخت همین سهم ناچیز با تاخیر یک ساله همراه است. لذا، شایسته است مسئولین برای استفاده بیمه شدگان از خدمات با کیفیت آزمایشگاهی به صورت اورژانسی به این وضعیت رسیدگی نموده و در اسرع وقت مطالبات آزمایشگاه ها را پرداخت نمایند.

وی با عنوان این مطلب که شعار آزمایشگاهیان ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی است، افزود: طی ۱۵ سال گذشته در کنگره ای به همین نام که هر ساله توسط انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی برگزار می گردد، پایبندی خود را به این شعار به اثبات رسانده ایم، اما باید بدانیم که ادامه ارتقاء کیفیت و بهبود مداوم ارائه خدمات، با پرداخت به موقع مطالبات به حق آزمایشگاه ها ممکن خواهد بود.