نام شهرک غزالی به «ایران» تغییر کرد/ ساخت مجسمه علی حاتمی

کمال فیض آبادی مدیرعامل شهرک سینمایی و تلویزیونی ایران (غزالی سابق) درباره تغییر نام این شهرک به خبرنگار مهر گفت: مدت ها بود از طرف مرتضی میرباقری معاون سیما پیشنهاد شده بود که نام شهرک غزالی تغییر کند که درنهایت با دستور عبدالعلی علی عسکری رییس صداوسیما نام شهرک سینمایی و تلویزیونی ایران تصویب شد.

وی با اشاره به اینکه چه زمانی این نام به صورت رسمی اعلام خواهد شد، بیان کرد: ما پروژه ای داریم که طی آن سردیس پنج تن از چهره های پیشکسوت سریال «هزاردستان» رونمایی خواهد شد و در این مراسم رونمایی که منتظر زمان مناسبی برای برگزاری آن هستیم عنوان جدید شهرک هم به صورت رسمی اعلام می شود.

مدیرعامل شهرک سینمایی و تلویزیونی ایران با اشاره به این مجسمه های پرتره که از جمشید مشایخی، عزت الله انتظامی، محمدعلی کشاورز، علی نصیریان و زنده یاد داوود رشیدی خواهند بود، گفت: این مجسمه ها هم اکنون ساخته و آماده شده است و فقط منتظر زمان رونمایی هستیم و از آنجایی که این پروژه مربوط به سریال «هزاردستان» ساخته زنده یاد علی حاتمی است بعد از رونمایی سراغ ساخت مجسمه کاملی از علی حاتمی خواهیم رفت.

وی در پایان گفت: بعد از ساخت مجسمه زنده یاد حاتمی مجسمه های دیگری از خسرو شکیبایی، عبدالله اسکندری، منوچهر اسماعیلی و سایر بزرگان در دستور کار داریم.