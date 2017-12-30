دستورالعمل واردات خودرو بالاخره ابلاغ شد/سقف تعرفه ۹۵ درصد

به گزارش خبرنگار مهر، آیین نامه ضوابط فنی واردات خودرو بالاخره ابلاغ شد. بر این اساس، سقف تعرفه ۹۵ درصد و کف آن ۵۵ درصد تعیین شده است. متن کامل این مصوبه به شرح زیر است:

وزارت امور اقتصادی و دارایی –وزارت صنعت، معدن و تجارت

هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۰۹/۲۲ به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

متن زیر به عنوان مواد (۱۳،۱۴،۱۵،۱۶،۱۷) به آئین نامه ضوابط فنی واردات خودرو موضوع تصویب نامه شماره ۱۸۷۵۸/ت۲۸۸۱۷ هــ مورخ ۱۳۸۲/۰۴/۱۰ و اصلاحات بعدی آن موضوع تصویب نامه های شماره ۲۴۷۲۹۷/ت۴۷۷۲۲ هـــ مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۱۵ و شماره ۱۶۰۲۵۳/ت ۵۳۵۴۸ هــ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۶ اضافه می شود:

ماده ۱۳- واردات خودرو سواری با توجه به ماده (۴) قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مصوب ۱۳۸۸ منوط به داشتن نمایندگی رسمی و همچنین زیرساخت های لازم و کافی جهت ارائه خدمات پس از فروش و اخذ تأییدیه های لازم از وزارت صنعت، معدن و تجارت می باشد.

تبصره ۱- واردات خودرو توسط اشخاص حقیقی و حقوقی غیر از نمایندگی رسمی در صورت عقد قرارداد ارائه خدمات پس از فروش وارد کننده یا نمایندگی رسمی براساس ضوابط تعیین شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت امکانپذیر است.

تبصره ۲- ثبت سفارش و واردات خودروهای سواری با ارزش بیش از ۴۰.۰۰۰ دلار CFR ممنوع است.

تبصره ۳- ثبت سفارش و واردات خودروهای سواری با حجم موتور بالاتر از ۲۵۰۰ سی سی ممنوع است.

ماده ۱۴- حقوق ورودی و اصلاحات مربوط به ردیف تعرفه های خودورهای سواری به شرح جدول زیر تعیین می شود :

تبصره ۲-واردات خودرو توسط شرکت های معتبر خارجی تولیدکننده خودرو در صورت مشارکت در تولید خودرو یا قطعات آن در داخل کشور به صورت سرمایه گذاری مستقیم طرف خارجی و با سرمایه گذاری مشترک با طرف ایرانی، معادل ۲۰ درصد ارزش تولیدات داخلی از محل سرمایه گذاری فوق به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت از همان نشان تجاری مجاز خواهد بود و حقوق ورودی آن ۸۰ درصد حقوق ورودی مندرج در جداول یاد شده بعد از تحقق تولید، تعیین می گردد. در هر صورت فارغ از شخصیت واردکننده، نمایندگی رسمی مکلف به ارائه دوره ضمانت (گارانتی) و خدمات پس از فروش می باشد.

ماده۱۵-متقاضیان ثبت سفارش علاوه بر رعایت ضوابط فنی واردات خودرو موظف به رعایت ارزش خودرو مصوب کارگروه موضوع تبصره (۶) ماده واحده قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی و سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو و ماشین آلات راهسازی وارداتی و ساخت داخل و قطعات آنها-مصوب ۱۳۷۱- و اعلامی از سوی گمرک ایران می باشند. ثبت سفارش خودوهایی که قیمت آنها مغایر با نرخ های اعلامی فوق باشد غیرمجاز است و معتبر نمی باشد.

ماده۱۶-واردات خودرو از محل مصوبات خاص با لحاظ معافیت های مربوط منوط به رعایت مفاد این آیین نامه است.

ماده ۱۷-واردات خودرو به مناطق آزاد تجاری-صنعتی با لحاظ معافیت های مربوط منوط به رعایت مفاد این آیین نامه است.