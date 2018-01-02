تهیه نقشه زیرآبی قطب جنوب با استفاده از پهپادها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فیوچریسم، گرم شدن کره زمین که منجر به ذوب شدن یخ های قطبی و بالاآمدن سطح آب اقیانوس ها شده، نگرانی های جدی برای دانشمندان به وجود آورده و آنها قصد دارند با استفاده از پهپادها از تازه ترین تحولات محیطی در این زمینه مطلع شوند.

گرم شدن کره زمین باعث تغییرات زیادی در زیر آب های قطب جنوب شده که از جمله آنها می توان به ترکیب آب های گرم و سرد، تغییر مسیر حرکت آب، از بین رفتن برخی تونل های زیرآبی و غیره اشاره کرد. اما هیچ اطلاع دقیقی در مورد ماهیت این تغییرات وجود ندارد.

قرار است این پهپادهای رباتیک که توسط پژوهشگران دانشگاه واشنگتن در سیاتل طراحی شده اند در گام اول منطقه ای به وسعت ۱۳۰ کیلومتر مربع را در زیر آب های قطب شمال بررسی کنند تا بتوان در مورد فرایند آب شدن یخ های قطب جنوب پیش بینی های دقیق تری را به عمل آورد.

اگر چه این پهپادها بادقت و استحکام بالایی ساخته شده اند، اما با توجه به ناشناخته بودن شرایط زیر آبهای اقیانوس این احتمال وجود دارد که برخی از آنها آسیب ببینند و نتوانند ماموریت خود را به پایان ببرند. این اولین بار است که از پهپاد برای اجرای ماموریت های اکتشافی در زیر آب های اقیانوس ها استفاده می شود.