۵۰ درصد ایرانی ها دچار چاقی و اضافه وزن هستند

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمدهادی ایازی در همایش شیرینی در زندگی سالم، اظهارداشت: در کشور ۱۳۳ صنف داریم که اگر هر یک از این صنوف دغدغه آنها سلامت مردم باشد می توانیم بسیار تاثیرگذار باشیم.

وی افزود: وزارت بهداشت فقط ۲۵ درصد در سلامت مردم نقش دارد و ۷۵ درصد آن به خود مردم مربوط می شود.

ایازی ادامه داد: نزدیک به ۵۰ درصد مردم ایران دچار چاقی و اضافه وزن هستند. حدود ۵ میلیون نفر در کشور دیابت دارند و ۵ میلیون نفر نیز در آستانه دیابتی شدن هستند.

وی یادآور شد: سال گذشته استان یزد از نظر تعداد بیماران دیابتی رتبه اول را داشت که در جلسه ای که با صنف شیرینی پزهای یزد داشتیم این موضوع مطرح شد و هم اکنون یزد از رتبه اول به رتبه سوم رسیده است و با یک اقدام فرهنگی توانستیم تا حد زیادی تاثیرگذار باشیم.

ایازی گفت: وزارت بهداشت هنگامی موفق است که به سمت زیرساخت ها و فرهنگ برود و به دنبال این باشد که مردم اصلا بیمار نشوند. امسال حد ود ۷۵۰ هزار نفر بر اثر سوانح جاده ای به بیمارستان مراجعه کردند اگر بتوانیم با یک اقدام در جهت فرهنگ سازی این آمار را ۲۰ درصد کاهش دهیم سالانه حدود ۲۰۰ هزار نفر کمتر به بیمارستان مراجعه می کند.

وی افزود: امیدواریم بتوانیم با هر ۱۳۳ صنف جلساتی داشته باشیم تا پایان امسال با دو صنف نانوایی و رستوران دارها نیز جلساتی خواهیم داشت.