روح‌الله حکیمی فرد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، در ارتباط با زمان تشییع پاسدار شهید شاه‌سنایی اظهار داشت: مراسم تشییع پاسدار شهید سجاد شاه‌سنایی فردا از ساعت ۱۵ همزمان با راهپیمایی اعتراض‌آمیز مردم انقلابی نجف‌آباد نسبت به فتنه آشوب‌گران برگزار می‌شود.

وی افزود: فردا شب نیز پس از نماز مغرب و عشاء در مسجد جامع «جُنیران» واقع در خیابان اشرفی اصفهان (کهندژ) نجف‌آباد مراسم شب وداع با این شهید برگزار می‌شود.

زمان تشییع پیکر شهید در اصفهان

مسئول روابط عمومی سپاه صاحب‌الزمان (عج) تاکید کرد: روز پنج‌شنبه نیز از ساعت ۱۰ صبح همزمان با راهپیمایی اعتراض‌آمیز مردم انقلابی اصفهان نسبت به فتنه‌گران و آشوب‌گران پیکر این شهید بزرگوار از میدان امام حسین (ع) اصفهان به سمت میدان انقلاب تشییع می‌شود.

وی ادامه داد: پیکر شهیدِ پاسدار سجاد شاه‌سنایی پس از این تشییع به گلستان شهدا منتقل و در قطعه شهدای مدافع حرم به خاک سپرده می‌شود.

به گزارش مهر، پاسدار شهید سجاد شاهسنایی دوشنبه شب در درگیری با اغتشاشگران در نجف‌آباد به شهادت رسید. این شهید بزرگوار دو فرزند دارد.