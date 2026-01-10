پیکر شهید مدافع امنیت در کیش تشییع شد

به گزارش خبرنگار مهر، عصر شنبه پیکر پاک و مطهّر شهید مدافع امنیت، استوار دوم امیرحسین ترکاشوند بر روی دستان مردم جزیره کیش تشییع شد.
شهید ترکاشوند از پرسنل فرماندهی انتظامی کیش است که در شبهای گذشته توسط آشوبگران و اغتشاشگران مجروح شده و به شهادت نائل آمد.
سخنران این آئین حجتالاسلام والمسلمین علیرضا بینیاز امام جمعه جزیره کیش بود.
مردم جزیره کیش با حضور پرشور و حماسی در آئین تشییع این شهید مدافع امنیت، خط خود را از صف اغتشاشگران جدا کرده و نشان دادند که آشوب گران هیچ وجه اشتراکی با مردم و خواستههای به حق آنها ندارند.
