  1. استانها
  2. هرمزگان
۲۰ دی ۱۴۰۴، ۱۸:۴۹

پیکر شهید مدافع امنیت در کیش تشییع شد

پیکر شهید مدافع امنیت در کیش تشییع شد

کیش- طی مراسمی با حضور آحاد مختلف مردم جزیره کیش پیکر یک شهید امنیت در کیش تشییع شد.

به گزارش خبرنگار مهر، عصر شنبه پیکر پاک و مطهّر شهید مدافع امنیت، استوار دوم امیرحسین ترکاشوند بر روی دستان مردم جزیره کیش تشییع شد.

شهید ترکاشوند از پرسنل فرماندهی انتظامی کیش است که در شب‌های گذشته توسط آشوب‌گران و اغتشاشگران مجروح شده و به شهادت نائل آمد.

سخنران این آئین حجت‌الاسلام والمسلمین علی‌رضا بی‌نیاز امام جمعه جزیره کیش بود.

مردم جزیره کیش با حضور پرشور و حماسی در آئین تشییع این شهید مدافع امنیت، خط خود را از صف اغتشاشگران جدا کرده و نشان دادند که آشوب گران هیچ وجه اشتراکی با مردم و خواسته‌های به حق آن‌ها ندارند.

کد مطلب 6718649

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها